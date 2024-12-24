https://1prime.ru/20241224/sevmorput-853820010.html

Орешкин напомнил о задачах по развитию Севморпути и арктических городов

Орешкин напомнил о задачах по развитию Севморпути и арктических городов - 24.12.2024, ПРАЙМ

Орешкин напомнил о задачах по развитию Севморпути и арктических городов

Задачи по развитию Северного морского пути и улучшению качества жизни в арктических городах во многом взаимосвязаны, и их необходимо рассматривать в комплексе,... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T09:34+0300

2024-12-24T09:34+0300

2024-12-24T09:34+0300

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МУРМАНСК, 24 дек – ПРАЙМ. Задачи по развитию Северного морского пути и улучшению качества жизни в арктических городах во многом взаимосвязаны, и их необходимо рассматривать в комплексе, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Я во многом согласен с тем, что действительно задача по развитию и Северного морского пути, и арктических городов - это очень тесно взаимосвязанные задачи, и, конечно же, это надо всё рассматривать в комплексе", - отметил Орешкин на двусторонней встрече с губернатором мурманской области Андреем Чибисом в Мурманске. Орешкин напомнил: президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что Арктика — это приоритет развития страны. В том числе, это прослеживается по тем решениям, которые принимаются. Речь идет о реновации военных гарнизонов – эта работа активно ведется в Мурманской области, создании университетского кампуса мирового уровня, арктической ипотеке и многих других проектов. "Арктика развивается, развиваются и логистические связи, это Северный морской путь, рекордные показатели объема перевозок и, конечно же, арктические города как ключевой элемент всей этой конструкции", - отметил замглавы администрации президента. Орешкин напомнил о том, что Путин предложил провести совещание по развитию Северного морского пути, на котором также должна быть рассмотрена тема развития арктических городов. "Но очевидно, что такое решение по созданию отдельного нацпроекта — это то, что может быть принято", - считает Орешкин. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис, возглавляющий комиссию Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", на пленарном заседании форума "Кристалл роста: к русскому экономическому чуду" в Общественной палате РФ. заявил, что считает необходимым формирование отдельного долгосрочного национального проекта "Северный морской путь и Арктика".

https://1prime.ru/20241206/sevmorput-853391289.html

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россия, арктика, севморпуть