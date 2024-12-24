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WP: на Украине нарочно отправили на фронт бракованные снаряды - 24.12.2024, ПРАЙМ
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WP: на Украине нарочно отправили на фронт бракованные снаряды
WP: на Украине нарочно отправили на фронт бракованные снаряды - 24.12.2024, ПРАЙМ
WP: на Украине нарочно отправили на фронт бракованные снаряды
Высокопоставленные чиновники Украины осознанно допустили отправку в ВСУ десятков тысяч бракованных минометных снарядов, говорится в материале The Washington... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T13:41+0300
2024-12-24T13:42+0300
вооружения
украина
снаряды
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Украины осознанно допустили отправку в ВСУ десятков тысяч бракованных минометных снарядов, говорится в материале The Washington Post.Отмечается, что центр противодействия коррупции подал заявление в службу безопасности с требованием провести расследование по подозрению в государственной измене."Из установленных фактов следует, что должностные лица, отвечающие за контроль качества, знали о неисправности минометных снарядов, но намеренно допустили их отправку в ВСУ", — рассказала в беседе с изданием исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.В издании заметили, что министерство обороны Украины уже признало неисправность минометных снарядов и проводит расследование. Пострадавшие партии боеприпасов будут отозваны, а вместо них будут использоваться импортные боеприпасы. Названия компании-производителя не разглашаются из соображений национальной безопасности.В газете отметили, что по оценкам, бракованных мин может быть около 100 тысяч, но они не подтверждаются независимыми источниками, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241224/kartapolov-853826571.html
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украина, снаряды
Вооружения, УКРАИНА, снаряды
13:41 24.12.2024 (обновлено: 13:42 24.12.2024)
 
WP: на Украине нарочно отправили на фронт бракованные снаряды

WP: на Украине отправили на фронт десятки тысяч бракованных минометных снарядов

© РИА Новости . Михаил Куравлев | Перейти в медиабанкПроизводство боекомплекта
Производство боекомплекта - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Украины осознанно допустили отправку в ВСУ десятков тысяч бракованных минометных снарядов, говорится в материале The Washington Post.
Отмечается, что центр противодействия коррупции подал заявление в службу безопасности с требованием провести расследование по подозрению в государственной измене.
"Из установленных фактов следует, что должностные лица, отвечающие за контроль качества, знали о неисправности минометных снарядов, но намеренно допустили их отправку в ВСУ", — рассказала в беседе с изданием исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
В издании заметили, что министерство обороны Украины уже признало неисправность минометных снарядов и проводит расследование. Пострадавшие партии боеприпасов будут отозваны, а вместо них будут использоваться импортные боеприпасы. Названия компании-производителя не разглашаются из соображений национальной безопасности.
В газете отметили, что по оценкам, бракованных мин может быть около 100 тысяч, но они не подтверждаются независимыми источниками, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Андрей Картаполов - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
В Госдуме не исключили завершение конфликта на Украине в 2025 году
13:13
 
ВооруженияУКРАИНАснаряды
 
 
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