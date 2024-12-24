https://1prime.ru/20241224/snaryady-853827098.html

WP: на Украине нарочно отправили на фронт бракованные снаряды

WP: на Украине нарочно отправили на фронт бракованные снаряды - 24.12.2024, ПРАЙМ

WP: на Украине нарочно отправили на фронт бракованные снаряды

Высокопоставленные чиновники Украины осознанно допустили отправку в ВСУ десятков тысяч бракованных минометных снарядов, говорится в материале The Washington... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T13:41+0300

2024-12-24T13:41+0300

2024-12-24T13:42+0300

вооружения

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Высокопоставленные чиновники Украины осознанно допустили отправку в ВСУ десятков тысяч бракованных минометных снарядов, говорится в материале The Washington Post.Отмечается, что центр противодействия коррупции подал заявление в службу безопасности с требованием провести расследование по подозрению в государственной измене."Из установленных фактов следует, что должностные лица, отвечающие за контроль качества, знали о неисправности минометных снарядов, но намеренно допустили их отправку в ВСУ", — рассказала в беседе с изданием исполнительный директор центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.В издании заметили, что министерство обороны Украины уже признало неисправность минометных снарядов и проводит расследование. Пострадавшие партии боеприпасов будут отозваны, а вместо них будут использоваться импортные боеприпасы. Названия компании-производителя не разглашаются из соображений национальной безопасности.В газете отметили, что по оценкам, бракованных мин может быть около 100 тысяч, но они не подтверждаются независимыми источниками, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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украина, снаряды