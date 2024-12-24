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США строят в Сенегале свой лабораторный комплекс, сообщили в Минобороны
США строят в Сенегале свой лабораторный комплекс, сообщили в Минобороны - 24.12.2024, ПРАЙМ
США строят в Сенегале свой лабораторный комплекс, сообщили в Минобороны
США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:41+0300
2024-12-24T10:41+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооруженных сил генерал-майор Алексей Ртищев. "В Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 миллионов долларов. В проекте задействованы те же компании-подрядчики Пентагона, что и на постсоветском пространстве - в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Среди них "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", "Блэк энд Витч" и "Метабиота", - сказал он.Кроме того, по его словам, США рассматривают Африку как неограниченный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для испытаний экспериментальных препаратов. Ртищев добавил, что государство стремительными темпами наращивает военно-биологическое присутствие в регоне.В то же время генерал-майор подчеркнул, что эксперты Пентагона на постоянной основе работают в созданной в 2024 году лаборатории в Нигерии. По его словам, Штаты даже не раскрывают перед партнерами цели и риски проводимых военно-биологических экспериментов.
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РОССИЯ, США, АФРИКА, биологическая безопасность
США строят в Сенегале свой лабораторный комплекс, сообщили в Минобороны
Минобороны: США строят в Сенегале лабораторный комплекс за $35 миллионов
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. США строят в Сенегале лабораторный комплекс за 35 миллионов долларов, подрядчики те же, что в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты российских Вооруженных сил генерал-майор Алексей Ртищев.
"В Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 миллионов долларов. В проекте задействованы те же компании-подрядчики Пентагона, что и на постсоветском пространстве - в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Среди них "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", "Блэк энд Витч" и "Метабиота", - сказал он.
Кроме того, по его словам, США рассматривают Африку как неограниченный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для испытаний экспериментальных препаратов. Ртищев добавил, что государство стремительными темпами наращивает военно-биологическое присутствие в регоне.
В то же время генерал-майор подчеркнул, что эксперты Пентагона на постоянной основе работают в созданной в 2024 году лаборатории в Нигерии. По его словам, Штаты даже не раскрывают перед партнерами цели и риски проводимых военно-биологических экспериментов.
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