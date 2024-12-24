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МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы

МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы - 24.12.2024, ПРАЙМ

МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы

США обеспокоены раскрытием военно-биологических программ Россией и Китаем и пресекают их деятельность в этой сфере. Об этом в рамках брифинга сообщил... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T10:44+0300

2024-12-24T10:44+0300

2024-12-24T10:44+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. США обеспокоены раскрытием военно-биологических программ Россией и Китаем и пресекают их деятельность в этой сфере. Об этом в рамках брифинга сообщил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев."Особую обеспокоенность американцев вызывает проводимая Россией и Китаем работа с государствами континента по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ Соединенных Штатов в связи с возможным ограничением деятельности Пентагона в указанной сфере", - отметил он.По словам Ртищева, США не раскрывают партнерам свои цели и риски проводимых военно-биологических экспериментов, при этом используют африканские страны и их инфраструктуру для проведения исследований.Кроме того, Ртищев обозначил Управление по снижению угрозы минобороны США (ДТРА), Агентство национальной безопасности и Госдепартамент заказчиками работ, а Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней и Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида армии США - основными потребителями результатов исследований.

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