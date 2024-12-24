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МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы - 24.12.2024, ПРАЙМ
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МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы
МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы - 24.12.2024, ПРАЙМ
МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы
США обеспокоены раскрытием военно-биологических программ Россией и Китаем и пресекают их деятельность в этой сфере. Об этом в рамках брифинга сообщил... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:44+0300
2024-12-24T10:44+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. США обеспокоены раскрытием военно-биологических программ Россией и Китаем и пресекают их деятельность в этой сфере. Об этом в рамках брифинга сообщил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев."Особую обеспокоенность американцев вызывает проводимая Россией и Китаем работа с государствами континента по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ Соединенных Штатов в связи с возможным ограничением деятельности Пентагона в указанной сфере", - отметил он.По словам Ртищева, США не раскрывают партнерам свои цели и риски проводимых военно-биологических экспериментов, при этом используют африканские страны и их инфраструктуру для проведения исследований.Кроме того, Ртищев обозначил Управление по снижению угрозы минобороны США (ДТРА), Агентство национальной безопасности и Госдепартамент заказчиками работ, а Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней и Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида армии США - основными потребителями результатов исследований.
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россия, сша, китай, минобороны рф
Политика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Минобороны РФ
10:44 24.12.2024
 
МО РФ: США обеспокоены тем, как Россия и Китай разоблачают их биопрограммы

МО РФ: США беспокоит, что РФ и КНР разоблачают их военно-биологические программы

© flickr.com / Joe ShlabotnikФлаги США
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© flickr.com / Joe Shlabotnik
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. США обеспокоены раскрытием военно-биологических программ Россией и Китаем и пресекают их деятельность в этой сфере. Об этом в рамках брифинга сообщил замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев.
"Особую обеспокоенность американцев вызывает проводимая Россией и Китаем работа с государствами континента по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ Соединенных Штатов в связи с возможным ограничением деятельности Пентагона в указанной сфере", - отметил он.
По словам Ртищева, США не раскрывают партнерам свои цели и риски проводимых военно-биологических экспериментов, при этом используют африканские страны и их инфраструктуру для проведения исследований.
Кроме того, Ртищев обозначил Управление по снижению угрозы минобороны США (ДТРА), Агентство национальной безопасности и Госдепартамент заказчиками работ, а Медицинский научно-исследовательский институт инфекционных болезней и Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида армии США - основными потребителями результатов исследований.
Нигер - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
Еще одна победа. Россия выгоняет США из Африки
24 апреля, 15:58
 
ПолитикаРОССИЯСШАКИТАЙМинобороны РФ
 
 
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