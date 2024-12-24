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Матвиенко предупредила о планах США нанести стратегическое поражение Европе - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко предупредила о планах США нанести стратегическое поражение Европе
Матвиенко предупредила о планах США нанести стратегическое поражение Европе - 24.12.2024, ПРАЙМ
Матвиенко предупредила о планах США нанести стратегическое поражение Европе
США разминаются на РФ в попытках нанесения стратегическое поражение, следующей в этих попытках будет Европа, она не нужна США как конкурент, считает спикер... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:40+0300
2024-12-24T14:40+0300
россия
сша
европа
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. США разминаются на РФ в попытках нанесения стратегическое поражение, следующей в этих попытках будет Европа, она не нужна США как конкурент, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Если вы помните, 2014 год, когда только-только ввели жесткие санкции против России, против Крыма, Севастополя, я тогда сказала, что следующей будет Европа. На нас они сейчас разминаются, а следующей в попытках нанесения стратегического поражения будет Европа, потому что Соединённым Штатам Америки сильная Европа не нужна как конкурент. Им нужна Европа, подчиненная в политическом, военном и в экономическом плане", - сказала Матвиенко журналистам.
https://1prime.ru/20241224/matvienko-853828074.html
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россия, сша, европа, валентина матвиенко
РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Валентина Матвиенко
14:40 24.12.2024
 
Матвиенко предупредила о планах США нанести стратегическое поражение Европе

Матвиенко: США будут пытаться нанести стратегическое поражение Европе

© РИА Новости . Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации
Пленарное заседание Совета Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. США разминаются на РФ в попытках нанесения стратегическое поражение, следующей в этих попытках будет Европа, она не нужна США как конкурент, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Если вы помните, 2014 год, когда только-только ввели жесткие санкции против России, против Крыма, Севастополя, я тогда сказала, что следующей будет Европа. На нас они сейчас разминаются, а следующей в попытках нанесения стратегического поражения будет Европа, потому что Соединённым Штатам Америки сильная Европа не нужна как конкурент. Им нужна Европа, подчиненная в политическом, военном и в экономическом плане", - сказала Матвиенко журналистам.
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РОССИЯСШАЕВРОПАВалентина Матвиенко
 
 
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