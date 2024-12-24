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СМИ: США могут ввести новые санкции против энергетического сектора России
СМИ: США могут ввести новые санкции против энергетического сектора России - 24.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: США могут ввести новые санкции против энергетического сектора России
Президент США Джо Байден изучает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России, пишет газета Washington Post со ссылкой на... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T15:33+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден изучает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. "Президент Джо Байден рассматривает возможность введения нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания у власти", - говорится в статье. По данным источников, санкции могут затронуть еще не попавшие под санкции российские компании-экспортеры нефти и грузовые суда, якобы входящие в "теневой флот" и использующиеся для перевозки российских энергоресурсов, а также отзыв у банков лицензий, позволяющих им проводить энергетические транзакции с Россией. Газета полагает, что возможное введение санкций может помочь следующему президенту США Дональду Трампу получить более уверенную позицию в предполагаемых переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также якобы позволит Байдену передать преемнику более сильную экономику, чем при скачке цен на энергоносители в начале его правления. При этом, сообщает газета, Байден боится спровоцировать санкциями новый скачок цен на топливо внутри США, что уже долгое время удерживает его от более жестких действий в отношении российского энергетического сектора. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, санкции против рф
Энергетика, РОССИЯ, США, санкции против РФ
СМИ: США могут ввести новые санкции против энергетического сектора России
WP: Байден может ввести новые санкции против энергетического сектора России
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден изучает возможность введения новых санкций против энергетического сектора России, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Президент Джо Байден рассматривает возможность введения нового крупного пакета санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего пребывания у власти", - говорится в статье.
По данным источников, санкции могут затронуть еще не попавшие под санкции российские компании-экспортеры нефти и грузовые суда, якобы входящие в "теневой флот" и использующиеся для перевозки российских энергоресурсов, а также отзыв у банков лицензий, позволяющих им проводить энергетические транзакции с Россией.
Газета полагает, что возможное введение санкций может помочь следующему президенту США Дональду Трампу получить более уверенную позицию в предполагаемых переговорах по урегулированию конфликта на Украине, а также якобы позволит Байдену передать преемнику более сильную экономику, чем при скачке цен на энергоносители в начале его правления.
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При этом, сообщает газета, Байден боится спровоцировать санкциями новый скачок цен на топливо внутри США, что уже долгое время удерживает его от более жестких действий в отношении российского энергетического сектора.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
РФ также неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.