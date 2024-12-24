https://1prime.ru/20241224/stabilnost-853818059.html
Сийярто выразил надежду на диалог РФ и США по стратегической стабильности
Сийярто выразил надежду на диалог РФ и США по стратегической стабильности - 24.12.2024, ПРАЙМ
Сийярто выразил надежду на диалог РФ и США по стратегической стабильности
Венгрия выражает надежду на то, что администрация вновь избранного американского президента Дональда Трампа будет вести с Россией диалог о стратегической... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T08:22+0300
2024-12-24T08:22+0300
2024-12-24T08:45+0300
россия
сша
венгрия
петер сийярто
стратегическая стабильность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_9e935873acabe957260100500a09c8b8.jpg
ООН, 24 дек – ПРАЙМ. Венгрия выражает надежду на то, что администрация вновь избранного американского президента Дональда Трампа будет вести с Россией диалог о стратегической стабильности. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Венгерского МИД Петер Сийярто.По его словам, в мире существует несколько государств, обладающим потенциалом разрушить всю планету. Министр отметил, что это, в том числе, касается России и Соединенных Штатов, которые для избегания негативных последствий должны начать переговоры по стратегической стабильности."Поэтому мы надеемся, что следующая американская администрация будет более активно взаимодействовать с российской администрацией в переговорах о том, как ограничить такого рода усилия, как вернуться к тем международным процедурам, целями которых были установление ограничений на такого рода гонки вооружений", – сказал Сийярто.В то же время, он подчеркнул необходимость разрешения украинского вопроса, после чего, по его мнению, российской и американской сторонами могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.
https://1prime.ru/20241223/tramp-853789055.html
сша
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b9f419667484019766e98463f7e4101c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, венгрия, петер сийярто, стратегическая стабильность
РОССИЯ, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Стратегическая стабильность
Сийярто выразил надежду на диалог РФ и США по стратегической стабильности
Сийярто: Венгрия надеется на переговоры РФ и США по стратегической стабильности
ООН, 24 дек – ПРАЙМ. Венгрия выражает надежду на то, что администрация вновь избранного американского президента Дональда Трампа будет вести с Россией диалог о стратегической стабильности. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, в мире существует несколько государств, обладающим потенциалом разрушить всю планету. Министр отметил, что это, в том числе, касается России и Соединенных Штатов, которые для избегания негативных последствий должны начать переговоры по стратегической стабильности.
"Поэтому мы надеемся, что следующая американская администрация будет более активно взаимодействовать с российской администрацией в переговорах о том, как ограничить такого рода усилия, как вернуться к тем международным процедурам, целями которых были установление ограничений на такого рода гонки вооружений", – сказал Сийярто.
В то же время, он подчеркнул необходимость разрешения украинского вопроса, после чего, по его мнению, российской и американской сторонами могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.
Сийярто: Трампу не нужны посредники для урегулирования кризиса на Украине