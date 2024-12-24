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Сийярто выразил надежду на диалог РФ и США по стратегической стабильности

Сийярто выразил надежду на диалог РФ и США по стратегической стабильности - 24.12.2024, ПРАЙМ

Сийярто выразил надежду на диалог РФ и США по стратегической стабильности

Венгрия выражает надежду на то, что администрация вновь избранного американского президента Дональда Трампа будет вести с Россией диалог о стратегической... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T08:22+0300

2024-12-24T08:22+0300

2024-12-24T08:45+0300

россия

сша

венгрия

петер сийярто

стратегическая стабильность

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ООН, 24 дек – ПРАЙМ. Венгрия выражает надежду на то, что администрация вновь избранного американского президента Дональда Трампа будет вести с Россией диалог о стратегической стабильности. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Венгерского МИД Петер Сийярто.По его словам, в мире существует несколько государств, обладающим потенциалом разрушить всю планету. Министр отметил, что это, в том числе, касается России и Соединенных Штатов, которые для избегания негативных последствий должны начать переговоры по стратегической стабильности."Поэтому мы надеемся, что следующая американская администрация будет более активно взаимодействовать с российской администрацией в переговорах о том, как ограничить такого рода усилия, как вернуться к тем международным процедурам, целями которых были установление ограничений на такого рода гонки вооружений", – сказал Сийярто.В то же время, он подчеркнул необходимость разрешения украинского вопроса, после чего, по его мнению, российской и американской сторонами могут состояться переговоры о долгосрочной мировой безопасности.

https://1prime.ru/20241223/tramp-853789055.html

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россия, сша, венгрия, петер сийярто, стратегическая стабильность