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Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам - 24.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241224/stavki-853839533.html
Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам
Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам - 24.12.2024, ПРАЙМ
Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам
Некоторые крупные банки РФ понизили ставки по вкладам, выяснило РИА Новости, просмотрев сайты кредитных организаций. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T23:22+0300
2024-12-24T23:22+0300
экономика
россия
банки
ставки по вкладам
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Некоторые крупные банки РФ понизили ставки по вкладам, выяснило РИА Новости, просмотрев сайты кредитных организаций. Альфа-банк, Газпромбанк и МКБ понизили ставки по ряду сберегательных продуктов вслед за решением совета директоров Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов ожидало её нового повышения. Газпромбанк понизил максимальную ставку по вкладам на 1 процентный пункт - до 23%. Альфа-банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам до двух процентных пунктов. В МКБ максимальная ставка была понижена с 25% до 24%. Ранее ВТБ, ПСБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Почта банк и Абсолют банк сообщили РИА Новости, что не планируют в ближайшее время менять условия по вкладам.
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россия, банки, ставки по вкладам
Экономика, РОССИЯ, Банки, ставки по вкладам
23:22 24.12.2024
 
Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам

Некоторые крупные российские банки понизили ставки по вкладам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Некоторые крупные банки РФ понизили ставки по вкладам, выяснило РИА Новости, просмотрев сайты кредитных организаций.
Альфа-банк, Газпромбанк и МКБ понизили ставки по ряду сберегательных продуктов вслед за решением совета директоров Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов ожидало её нового повышения.
Газпромбанк понизил максимальную ставку по вкладам на 1 процентный пункт - до 23%. Альфа-банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам до двух процентных пунктов. В МКБ максимальная ставка была понижена с 25% до 24%.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
В Госдуме спрогнозировали снижение ставки ЦБ до 11 процентов
14:55
Ранее ВТБ, ПСБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Почта банк и Абсолют банк сообщили РИА Новости, что не планируют в ближайшее время менять условия по вкладам.
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиставки по вкладам
 
 
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