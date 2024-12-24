https://1prime.ru/20241224/stavki-853839533.html

Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам

Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам - 24.12.2024, ПРАЙМ

Ряд крупных российских банков понизили ставки по вкладам

Некоторые крупные банки РФ понизили ставки по вкладам, выяснило РИА Новости, просмотрев сайты кредитных организаций. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T23:22+0300

2024-12-24T23:22+0300

2024-12-24T23:22+0300

экономика

россия

банки

ставки по вкладам

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Некоторые крупные банки РФ понизили ставки по вкладам, выяснило РИА Новости, просмотрев сайты кредитных организаций. Альфа-банк, Газпромбанк и МКБ понизили ставки по ряду сберегательных продуктов вслед за решением совета директоров Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом большинство экспертов ожидало её нового повышения. Газпромбанк понизил максимальную ставку по вкладам на 1 процентный пункт - до 23%. Альфа-банк снизил ставки по некоторым рублевым вкладам до двух процентных пунктов. В МКБ максимальная ставка была понижена с 25% до 24%. Ранее ВТБ, ПСБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Почта банк и Абсолют банк сообщили РИА Новости, что не планируют в ближайшее время менять условия по вкладам.

https://1prime.ru/20241224/bank-rossii-853828813.html

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россия, банки, ставки по вкладам