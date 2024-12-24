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В Минтрансе назвали причину крушения судов в Черном море - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В Минтрансе назвали причину крушения судов в Черном море
В Минтрансе назвали причину крушения судов в Черном море - 24.12.2024, ПРАЙМ
В Минтрансе назвали причину крушения судов в Черном море
Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T19:32+0300
2024-12-24T19:33+0300
происшествия
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на плавание, сообщил Минтранс РФ. "В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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крушение, причины
Происшествия, крушение, причины
19:32 24.12.2024 (обновлено: 19:33 24.12.2024)
 
В Минтрансе назвали причину крушения судов в Черном море

Минтранс: суда, потерпевшие крушение в Керчи, нарушали сезонные ограничения

© РИА Новости . МЧС РФ | Перейти в медиабанк#Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря
#Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . МЧС РФ
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на плавание, сообщил Минтранс РФ.
"В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории", - говорится в сообщении.
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Судно подало сигнал бедствия в Керченском проливе
20 декабря, 19:56
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
 
Происшествиякрушениепричины
 
 
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