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В Минтрансе назвали причину крушения судов в Черном море

В Минтрансе назвали причину крушения судов в Черном море - 24.12.2024, ПРАЙМ

В Минтрансе назвали причину крушения судов в Черном море

Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T19:32+0300

2024-12-24T19:32+0300

2024-12-24T19:33+0300

происшествия

крушение

причины

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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Ространснадзор в ходе проверки установил, что оба танкера, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились там в нарушение сезонных ограничений на плавание, сообщил Минтранс РФ. "В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло из-за шторма в Черном море, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости говорил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

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крушение, причины