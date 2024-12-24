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Российское судно затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром

Российское судно затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром - 24.12.2024, ПРАЙМ

Российское судно затонуло в международных водах между Испанией и Алжиром

Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом говорится в материале издания Español. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T08:58+0300

2024-12-24T08:58+0300

2024-12-24T09:25+0300

происшествия

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испания

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российское грузовое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом говорится в материале издания Español."Российское торговое судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между (муниципалитетом) Агилас (провинция Мурсия) и городам Оран (Алжир) в этот понедельник после взрыва в машинном отделении", - сказано в публикации.Отмечается, что 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены, однако два члена экипажа до сих пор не найдены. На место крушения были направлены несколько судов, включая испанское спасательное судно и патрульный катер ВМС Испании.Согласно данным издания, судно вышло из Санкт-Петербурга и направлялось в порт Владивостока. Крушение, предположительно, произошло после взрыва в машинном отделении.В издании Verdad со ссылкой на капитана судна добавили, что в момент инцидента на борту судна находились пустые контейнеры.

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