https://1prime.ru/20241224/sukhogruz-853832536.html

СК завел дело после крушения сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море

СК завел дело после крушения сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море - 24.12.2024, ПРАЙМ

СК завел дело после крушения сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Об этом сообщается в Telegram-канале... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T16:43+0300

2024-12-24T16:43+0300

2024-12-24T16:53+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек)", - заявили в ведомстве.Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва в машинном отделении затонул российский сухогруз Ursa Major, следовавший в порт Владивостока. Крушение произошло в международных водах между Испанией и Алжиром.Экипаж покинул корабль на спасательной шлюпке и уведомил спасателей о происшествии. На данный момент устанавливается судьба двух членов экипажа, которые находились в эпицентре инцидента. Следственные органы работают совместно с Министерством иностранных дел России для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

https://1prime.ru/20241224/sukhogruz-853821266.html

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