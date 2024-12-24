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СК завел дело после крушения сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море
СК завел дело после крушения сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море - 24.12.2024, ПРАЙМ
СК завел дело после крушения сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Об этом сообщается в Telegram-канале... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:43+0300
2024-12-24T16:43+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек)", - заявили в ведомстве.Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва в машинном отделении затонул российский сухогруз Ursa Major, следовавший в порт Владивостока. Крушение произошло в международных водах между Испанией и Алжиром.Экипаж покинул корабль на спасательной шлюпке и уведомил спасателей о происшествии. На данный момент устанавливается судьба двух членов экипажа, которые находились в эпицентре инцидента. Следственные органы работают совместно с Министерством иностранных дел России для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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Происшествия, РОССИЯ, СК РФ
СК завел дело после крушения сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море
СК завел дело после того, как сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек)", - заявили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва в машинном отделении затонул российский сухогруз Ursa Major, следовавший в порт Владивостока. Крушение произошло в международных водах между Испанией и Алжиром.
Экипаж покинул корабль на спасательной шлюпке и уведомил спасателей о происшествии. На данный момент устанавливается судьба двух членов экипажа, которые находились в эпицентре инцидента. Следственные органы работают совместно с Министерством иностранных дел России для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
МИД России подтвердил крушение сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море