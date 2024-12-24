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Россия за 11 месяцев нарастила экспорт свинины более чем на треть - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Россия за 11 месяцев нарастила экспорт свинины более чем на треть
Россия за 11 месяцев нарастила экспорт свинины более чем на треть - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россия за 11 месяцев нарастила экспорт свинины более чем на треть
Экспорт РФ свинины в январе-ноябре 2024 года вырос на 36% в годовом выражении - до 204,6 тысячи тонн, говядины - на 27%, до 37,6 тысячи тонн, готовой мясной... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:57+0300
2024-12-24T12:57+0300
россия
свинина
россельхознадзор
мировая торговля
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экспорт РФ свинины в январе-ноябре 2024 года вырос на 36% в годовом выражении - до 204,6 тысячи тонн, говядины - на 27%, до 37,6 тысячи тонн, готовой мясной продукции - на 19%, до 82,4 тысячи тонн, сообщили в Россельхознадзоре. "По итогам 11 месяцев 2024 года Россельхознадзор отмечает положительную динамику роста экспорта по большинству видов животноводческой продукции. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт пищевых субпродуктов свиней и рогатого скота увеличился на 39% - с 45,5 тысячи до 63,3 тысячи тонн, свинины на 36% - с 150,2 тысячи до 204,6 тысячи тонн, говядины на 27% - с 29,7 тысячи до 37,6 тысячи тонн, мяса и субпродуктов птицы на 23% - с 294,1 тысячи до 360,5 тысячи тонн, готовой мясной продукции на 19% - с 69,2 тысячи до 82,4 тысячи тонн", - говорится в сообщении. В Россельхознадзоре отметили, что в настоящее время животноводческая продукция поставляется в более чем 105 стран по всему миру. Поставки в страны ЕАЭС, СНГ, а также на Ближний Восток и в Африку - основные драйверы увеличения экспортных показателей по мясу. Более того, в 2024 году более 450 российских предприятий получили доступ к поставкам продукции на рынки Китая, Ирана, ОАЭ, Южной Кореи, Саудовской Аравии и других стран. Кроме увеличения поставок мясной продукции, ведомство указывает и на рост экспорта молочной - на 18%, до 185,2 тысячи тонн. Одновременно отмечается снижение объемов экспорта по нескольким позициям. Так, экспорт рыбы и морепродуктов снизился на 25%, до 1,57 миллиона тонн, баранины - на 25%, до 7,6 тысячи тонн, конины - на 12%, до 1,7 тысячи тонн. Также сообщается, что ведомство продолжает работу по интеграции с системами других стран в части получения электронных импортных и экспортных ветеринарных сертификатов. Это поможет повысить уровень доверия при взаимной торговле, обезопасить страны от фальсификации сертификатов и упростить подтверждение их подлинности. Так, например, в 2024 году начали действовать экспортные ветеринарные сертификаты в Республике Корея и в следующем году планируется начать работу прямой интеграции с Киргизией и Эквадором.
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россия, свинина, россельхознадзор, мировая торговля
РОССИЯ, свинина, Россельхознадзор, мировая торговля
12:57 24.12.2024
 
Россия за 11 месяцев нарастила экспорт свинины более чем на треть

Россельхознадзор: экспорт РФ свинины за 11 месяцев вырос до 204,6 тысячи тонн

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа мяса на рынке в Омске
Продажа мяса на рынке в Омске - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экспорт РФ свинины в январе-ноябре 2024 года вырос на 36% в годовом выражении - до 204,6 тысячи тонн, говядины - на 27%, до 37,6 тысячи тонн, готовой мясной продукции - на 19%, до 82,4 тысячи тонн, сообщили в Россельхознадзоре.
"По итогам 11 месяцев 2024 года Россельхознадзор отмечает положительную динамику роста экспорта по большинству видов животноводческой продукции. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт пищевых субпродуктов свиней и рогатого скота увеличился на 39% - с 45,5 тысячи до 63,3 тысячи тонн, свинины на 36% - с 150,2 тысячи до 204,6 тысячи тонн, говядины на 27% - с 29,7 тысячи до 37,6 тысячи тонн, мяса и субпродуктов птицы на 23% - с 294,1 тысячи до 360,5 тысячи тонн, готовой мясной продукции на 19% - с 69,2 тысячи до 82,4 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
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В Россельхознадзоре отметили, что в настоящее время животноводческая продукция поставляется в более чем 105 стран по всему миру. Поставки в страны ЕАЭС, СНГ, а также на Ближний Восток и в Африку - основные драйверы увеличения экспортных показателей по мясу. Более того, в 2024 году более 450 российских предприятий получили доступ к поставкам продукции на рынки Китая, Ирана, ОАЭ, Южной Кореи, Саудовской Аравии и других стран.
Кроме увеличения поставок мясной продукции, ведомство указывает и на рост экспорта молочной - на 18%, до 185,2 тысячи тонн. Одновременно отмечается снижение объемов экспорта по нескольким позициям. Так, экспорт рыбы и морепродуктов снизился на 25%, до 1,57 миллиона тонн, баранины - на 25%, до 7,6 тысячи тонн, конины - на 12%, до 1,7 тысячи тонн.
Также сообщается, что ведомство продолжает работу по интеграции с системами других стран в части получения электронных импортных и экспортных ветеринарных сертификатов. Это поможет повысить уровень доверия при взаимной торговле, обезопасить страны от фальсификации сертификатов и упростить подтверждение их подлинности. Так, например, в 2024 году начали действовать экспортные ветеринарные сертификаты в Республике Корея и в следующем году планируется начать работу прямой интеграции с Киргизией и Эквадором.
 
РОССИЯсвининаРоссельхознадзормировая торговля
 
 
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