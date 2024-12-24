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Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках"

Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках" - 24.12.2024, ПРАЙМ

Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках"

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T19:58+0300

2024-12-24T19:58+0300

2024-12-24T20:04+0300

происшествия

карин кнайсль

теракт на "северных потоках"

страны

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша, передает корреспондент РИА Новости. Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе" и ответила на вопросы участников встречи, один из которых поинтересовался ее мнением о том, кто может быть причастен ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Кнайсль в ответ вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых". "Думаю, что (и в данном случае - ред.) подозреваемых очень много. По крайней мере (это могут быть) Великобритания, Норвегия, Украина... может быть, еще Польшу можно сюда добавить", - сказала экс-глава МИД Австрии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://1prime.ru/20241220/remont-853748927.html

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карин кнайсль, теракт на "северных потоках", страны