https://1prime.ru/20241224/terakt-853837673.html
Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках"
Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках" - 24.12.2024, ПРАЙМ
Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках"
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T19:58+0300
2024-12-24T19:58+0300
2024-12-24T20:04+0300
происшествия
карин кнайсль
теракт на "северных потоках"
страны
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_45dafa2bb9199755798d82748ec84085.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша, передает корреспондент РИА Новости. Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе" и ответила на вопросы участников встречи, один из которых поинтересовался ее мнением о том, кто может быть причастен ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Кнайсль в ответ вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых". "Думаю, что (и в данном случае - ред.) подозреваемых очень много. По крайней мере (это могут быть) Великобритания, Норвегия, Украина... может быть, еще Польшу можно сюда добавить", - сказала экс-глава МИД Австрии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://1prime.ru/20241220/remont-853748927.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84031/80/840318006_111:0:1036:694_1920x0_80_0_0_8eee03ca2f9cd3abaaac098849449a8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карин кнайсль, теракт на "северных потоках", страны
Происшествия, Карин Кнайсль, теракт на "Северных потоках", страны
Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках"
Кнайсль назвала страны, причастные ко взрывам на "Северных потоках"
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша, передает корреспондент РИА Новости.
Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе" и ответила на вопросы участников встречи, один из которых поинтересовался ее мнением о том, кто может быть причастен ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
Кнайсль в ответ вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых".
"Думаю, что (и в данном случае - ред.) подозреваемых очень много. По крайней мере (это могут быть) Великобритания, Норвегия, Украина... может быть, еще Польшу можно сюда добавить", - сказала экс-глава МИД Австрии.
В Швейцарии назвали стоимость ремонтных работ на "Северном потоке — 2"
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.