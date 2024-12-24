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Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках" - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках"
Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках" - 24.12.2024, ПРАЙМ
Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках"
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T19:58+0300
2024-12-24T20:04+0300
происшествия
карин кнайсль
теракт на "северных потоках"
страны
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша, передает корреспондент РИА Новости. Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе" и ответила на вопросы участников встречи, один из которых поинтересовался ее мнением о том, кто может быть причастен ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Кнайсль в ответ вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых". "Думаю, что (и в данном случае - ред.) подозреваемых очень много. По крайней мере (это могут быть) Великобритания, Норвегия, Украина... может быть, еще Польшу можно сюда добавить", - сказала экс-глава МИД Австрии. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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карин кнайсль, теракт на "северных потоках", страны
Происшествия, Карин Кнайсль, теракт на "Северных потоках", страны
19:58 24.12.2024 (обновлено: 20:04 24.12.2024)
 
Кнайсль назвала страны, причастные к теракту на "Северных потоках"

Кнайсль назвала страны, причастные ко взрывам на "Северных потоках"

© Danish Defence ЧП на "Северных потоках"
ЧП на Северных потоках
© Danish Defence
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша, передает корреспондент РИА Новости.
Кнайсль во вторник представила в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге свою книгу "Реквием по Европе" и ответила на вопросы участников встречи, один из которых поинтересовался ее мнением о том, кто может быть причастен ко взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".
Кнайсль в ответ вспомнила детективы Агаты Кристи, где зачастую в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых".
"Думаю, что (и в данном случае - ред.) подозреваемых очень много. По крайней мере (это могут быть) Великобритания, Норвегия, Украина... может быть, еще Польшу можно сюда добавить", - сказала экс-глава МИД Австрии.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
В Швейцарии назвали стоимость ремонтных работ на "Северном потоке — 2"
20 декабря, 15:48
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
ПроисшествияКарин Кнайсльтеракт на "Северных потоках"страны
 
 
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