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Кабмин уточнил критерии биржевой продажи топлива 5-го класса - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Кабмин уточнил критерии биржевой продажи топлива 5-го класса
Кабмин уточнил критерии биржевой продажи топлива 5-го класса - 24.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин уточнил критерии биржевой продажи топлива 5-го класса
Правительство России скорректировало правила учета объемов топлива 5-го класса для продажи на биржевых торгах, сообщила пресс-служба кабмина. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:31+0300
2024-12-24T09:31+0300
энергетика
россия
правительство
топливо
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России скорректировало правила учета объемов топлива 5-го класса для продажи на биржевых торгах, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство скорректировало правила учета объемов топлива 5-го класса для продажи на биржевых торгах. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении. Норматив продаж на бирже автомобильного бензина 5-го класса составляет 15%, дизельного топлива - 16%. Новым постановлением уточнены критерии, по которым определяется такой минимальный объем. Уточняется, при расчете минимальной величины топлива в качестве места поставки (базиса) будут учитываться не только приемо-сдаточные пункты, находящиеся непосредственно при нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), но и приемо-сдаточные пункты или склады, находящиеся за территорией НПЗ и связанные с НПЗ трубопроводом, по которому транспортируются произведенные на нем нефтепродукты. Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым АЗС возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок.
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россия, правительство, топливо
Энергетика, РОССИЯ, правительство, топливо
09:31 24.12.2024
 
Кабмин уточнил критерии биржевой продажи топлива 5-го класса

Кабмин скорректировал критерии биржевой продажи топлива 5-го класса

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство России скорректировало правила учета объемов топлива 5-го класса для продажи на биржевых торгах, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство скорректировало правила учета объемов топлива 5-го класса для продажи на биржевых торгах. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Норматив продаж на бирже автомобильного бензина 5-го класса составляет 15%, дизельного топлива - 16%. Новым постановлением уточнены критерии, по которым определяется такой минимальный объем.
Уточняется, при расчете минимальной величины топлива в качестве места поставки (базиса) будут учитываться не только приемо-сдаточные пункты, находящиеся непосредственно при нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), но и приемо-сдаточные пункты или склады, находящиеся за территорией НПЗ и связанные с НПЗ трубопроводом, по которому транспортируются произведенные на нем нефтепродукты.
Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым АЗС возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок.
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