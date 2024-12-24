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Торги акциями "Икс 5" с тикером X5 стартуют на Мосбирже

Торги акциями "Икс 5" с тикером X5 стартуют на Мосбирже - 24.12.2024, ПРАЙМ

Торги акциями "Икс 5" с тикером X5 стартуют на Мосбирже

Торги акциями ПАО "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", начнутся на Московской бирже 9 января под... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T11:22+0300

2024-12-24T11:22+0300

2024-12-24T11:22+0300

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Торги акциями ПАО "Корпоративный центр Икс 5", управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", начнутся на Московской бирже 9 января под тикером X5, следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления "08" октября 2024 года приняты следующие решения: определить: "09" января 2025 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг: акции обыкновенные публичное акционерное общество "Корпоративный центр Икс 5", - говорится в сообщении биржи. Бумаги получили новый нестандартный торговый код (тикер) - X5, добавляется в сообщении. Корпоративные права нидерландской X5 Retail Group N.V. в отношении российской "дочки" "Корпоративный центр Икс 5", включенной правительством РФ в перечень экономически значимых организаций, были приостановлены 25 апреля 2024 года арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму на ПАО. Московская биржа прекратила торги расписками X5 Retail Group N.V с 25 ноября, а листинг GDR группы на Лондонской бирже был прекращен в начале октября. X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря минувшего года под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".

https://1prime.ru/20241223/mosbirzha-853793432.html

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россия, мосбиржа