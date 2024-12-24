https://1prime.ru/20241224/tovary-853839676.html
Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях
Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях - 24.12.2024, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях
Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T23:28+0300
2024-12-24T23:28+0300
2024-12-24T23:29+0300
экономика
антон алиханов
"российская полка"
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/32/827273263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f3fae41de7e8b865993cc32daac98f0a.jpg
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные группы, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов. "В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и "подтягивает" многие смежные отрасли", - рассказал Алиханов, комментируя законопроект. "По мере готовности наших производителей планируем подключать и другие товарные группы", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20241207/alikhanov-853413556.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/32/827273263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_207901b6b772848b58eedef4ec1ef2c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон алиханов, "российская полка"
Экономика, Антон Алиханов, "российская полка"
Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях
Алиханов: проект "российской полки" начнется с бытовой химии и косметики
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные группы, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов.
"В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и "подтягивает" многие смежные отрасли", - рассказал Алиханов, комментируя законопроект.
"По мере готовности наших производителей планируем подключать и другие товарные группы", - добавил он.
Алиханов отметил важность развития региональной авиации
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.