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Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях - 24.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях
Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях - 24.12.2024, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях
Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T23:28+0300
2024-12-24T23:29+0300
экономика
антон алиханов
"российская полка"
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные группы, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов. "В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и "подтягивает" многие смежные отрасли", - рассказал Алиханов, комментируя законопроект. "По мере готовности наших производителей планируем подключать и другие товарные группы", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
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антон алиханов, "российская полка"
Экономика, Антон Алиханов, "российская полка"
23:28 24.12.2024 (обновлено: 23:29 24.12.2024)
 
Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях

Алиханов: проект "российской полки" начнется с бытовой химии и косметики

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанк" Покупатели
Покупатели - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные группы, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов.
"В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и "подтягивает" многие смежные отрасли", - рассказал Алиханов, комментируя законопроект.
"По мере готовности наших производителей планируем подключать и другие товарные группы", - добавил он.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
Алиханов отметил важность развития региональной авиации
7 декабря, 14:56
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.
 
ЭкономикаАнтон Алиханов"российская полка"
 
 
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