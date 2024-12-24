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Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях

Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях - 24.12.2024, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о проекте "российской полки" в торговых сетях

Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T23:28+0300

2024-12-24T23:28+0300

2024-12-24T23:29+0300

экономика

антон алиханов

"российская полка"

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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Создание "российской полки" товаров в торговых сетях планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать и другие товарные группы, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Ранее он сообщил в рамках интервью, что Минпромторг подготовил и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов. "В перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и "подтягивает" многие смежные отрасли", - рассказал Алиханов, комментируя законопроект. "По мере готовности наших производителей планируем подключать и другие товарные группы", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 25 декабря в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20241207/alikhanov-853413556.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон алиханов, "российская полка"