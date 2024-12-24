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В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины
В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины - 24.12.2024, ПРАЙМ
В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины
Избранный президент США Дональд Трамп может утратить интерес к Украине из-за её уязвимого положения. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T08:56+0300
2024-12-24T09:12+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может утратить интерес к Украине из-за её уязвимого положения. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. "Я не вижу, как будучи настолько слабой, она (Украина. — Прим. ред.) может быть хоть сколько-нибудь привлекательной для Дональда Трампа", — отметил он, добавив, что то, что ВСУ атакуют гражданские объекты, является признаком их слабости.Аналитик подчеркнул, что недавние атаки беспилотников на российские города, осуществленные украинским режимом, показывают, что ситуация в Украине становится всё более критической. Ранее субботу украинские дрон6ы атаковали Казань, было зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в жилых комплексах, а также один малоэтажный дом. Дроны также пытались атаковать одно из промышленных предприятий. По информации властей, жертв и пострадавших нет.
https://1prime.ru/20241223/tranzit-853810584.html
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россия, украина, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
08:56 24.12.2024 (обновлено: 09:12 24.12.2024)
 
В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины

Аналитик ЦРУ Джонсон: слабость нынешней Украины вызовет отторжение у Трампа

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может утратить интерес к Украине из-за её уязвимого положения. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Я не вижу, как будучи настолько слабой, она (Украина. — Прим. ред.) может быть хоть сколько-нибудь привлекательной для Дональда Трампа", — отметил он, добавив, что то, что ВСУ атакуют гражданские объекты, является признаком их слабости.
Аналитик подчеркнул, что недавние атаки беспилотников на российские города, осуществленные украинским режимом, показывают, что ситуация в Украине становится всё более критической.
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Ранее субботу украинские дрон6ы атаковали Казань, было зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в жилых комплексах, а также один малоэтажный дом. Дроны также пытались атаковать одно из промышленных предприятий. По информации властей, жертв и пострадавших нет.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
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