https://1prime.ru/20241224/tramp-853818914.html
В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины
В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины - 24.12.2024, ПРАЙМ
В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины
Избранный президент США Дональд Трамп может утратить интерес к Украине из-за её уязвимого положения. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T08:56+0300
2024-12-24T08:56+0300
2024-12-24T09:12+0300
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может утратить интерес к Украине из-за её уязвимого положения. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. "Я не вижу, как будучи настолько слабой, она (Украина. — Прим. ред.) может быть хоть сколько-нибудь привлекательной для Дональда Трампа", — отметил он, добавив, что то, что ВСУ атакуют гражданские объекты, является признаком их слабости.Аналитик подчеркнул, что недавние атаки беспилотников на российские города, осуществленные украинским режимом, показывают, что ситуация в Украине становится всё более критической. Ранее субботу украинские дрон6ы атаковали Казань, было зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в жилых комплексах, а также один малоэтажный дом. Дроны также пытались атаковать одно из промышленных предприятий. По информации властей, жертв и пострадавших нет.
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россия, украина, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины
Аналитик ЦРУ Джонсон: слабость нынешней Украины вызовет отторжение у Трампа
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может утратить интерес к Украине из-за её уязвимого положения. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Я не вижу, как будучи настолько слабой, она (Украина. — Прим. ред.) может быть хоть сколько-нибудь привлекательной для Дональда Трампа", — отметил он, добавив, что то, что ВСУ атакуют гражданские объекты, является признаком их слабости.
Аналитик подчеркнул, что недавние атаки беспилотников на российские города, осуществленные украинским режимом, показывают, что ситуация в Украине становится всё более критической.
Эксперт объяснил, почему возможно продолжение транзита газа через Украину
Ранее субботу украинские дрон6ы атаковали Казань, было зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в жилых комплексах, а также один малоэтажный дом. Дроны также пытались атаковать одно из промышленных предприятий. По информации властей, жертв и пострадавших нет.