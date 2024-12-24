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ЦБ продлит некоторые меры поддержки профучастников рынка
ЦБ продлит некоторые меры поддержки профучастников рынка - 24.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлит некоторые меры поддержки профучастников рынка
ЦБ РФ планирует продлить на следующий год некоторые меры поддержки профучастников рынка для минимизации последствий возможных санкционных ограничений на... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:13+0300
2024-12-24T17:13+0300
2024-12-24T17:13+0300
банк россии
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует продлить на следующий год некоторые меры поддержки профучастников рынка для минимизации последствий возможных санкционных ограничений на финансовые организации, а также снимает некоторые требования, следует из сообщения финансового регулятора. В частности, планируется продлить право профучастников рынка не раскрывать "чувствительную информацию". "Меру поддержки планируется продлить для минимизации последствий ограничений, введенных иностранными государствами, а также для снижения риска возможных санкционных ограничений, которые могут быть введены в отношении указанных участников финансового рынка или их контрагентов", - говорится в сообщении. Также планируется снять существующие требования к деятельности НПФ и УК НПФ в отношении работы с иностранными облигациями в связи с отсутствием в портфеле пенсионных резервов НПФ незамещенных облигаций, добавляет ЦБ РФ.
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ЦБ продлит некоторые меры поддержки профучастников рынка
ЦБ продлит некоторые меры поддержки профучастников рынка из-за санкций
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует продлить на следующий год некоторые меры поддержки профучастников рынка для минимизации последствий возможных санкционных ограничений на финансовые организации, а также снимает некоторые требования, следует из сообщения финансового регулятора.
В частности, планируется продлить право профучастников рынка не раскрывать "чувствительную информацию".
"Меру поддержки планируется продлить для минимизации последствий ограничений, введенных иностранными государствами, а также для снижения риска возможных санкционных ограничений, которые могут быть введены в отношении указанных участников финансового рынка или их контрагентов", - говорится в сообщении.
Также планируется снять существующие требования к деятельности НПФ и УК НПФ в отношении работы с иностранными облигациями в связи с отсутствием в портфеле пенсионных резервов НПФ незамещенных облигаций, добавляет ЦБ РФ.
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