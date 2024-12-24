https://1prime.ru/20241224/tsb-853833747.html

ЦБ продлит некоторые меры поддержки профучастников рынка

ЦБ продлит некоторые меры поддержки профучастников рынка - 24.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ продлит некоторые меры поддержки профучастников рынка

ЦБ РФ планирует продлить на следующий год некоторые меры поддержки профучастников рынка для минимизации последствий возможных санкционных ограничений на... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T17:13+0300

2024-12-24T17:13+0300

2024-12-24T17:13+0300

банк россии

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует продлить на следующий год некоторые меры поддержки профучастников рынка для минимизации последствий возможных санкционных ограничений на финансовые организации, а также снимает некоторые требования, следует из сообщения финансового регулятора. В частности, планируется продлить право профучастников рынка не раскрывать "чувствительную информацию". "Меру поддержки планируется продлить для минимизации последствий ограничений, введенных иностранными государствами, а также для снижения риска возможных санкционных ограничений, которые могут быть введены в отношении указанных участников финансового рынка или их контрагентов", - говорится в сообщении. Также планируется снять существующие требования к деятельности НПФ и УК НПФ в отношении работы с иностранными облигациями в связи с отсутствием в портфеле пенсионных резервов НПФ незамещенных облигаций, добавляет ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20241224/ssha-853829916.html

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