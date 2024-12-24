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Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в Турции
Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в Турции - 24.12.2024, ПРАЙМ
Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в Турции
Взрыв прогремел на территории завода по производству взрывчатки в Турции. Об этом сообщил глава провинции Балыкесир, где расположен завод, Исмаил Устаоглу. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:52+0300
2024-12-24T09:52+0300
2024-12-24T09:55+0300
происшествия
турция
завод
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Взрыв прогремел на территории завода по производству взрывчатки в Турции. Об этом сообщил глава провинции Балыкесир, где расположен завод, Исмаил Устаоглу."В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть жертвы и раненые", - проиводит слова губернатора издание Anadolu.По предварительным данным, в результате взрыва погибли не менее 12 человек, трое ранены, передает издание Sabah. Глава провинции также полностью исключил вероятность диверсии.
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турция, завод
Происшествия, ТУРЦИЯ, завод
Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в Турции
Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки в Турции, есть жертвы
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Взрыв прогремел на территории завода по производству взрывчатки в Турции. Об этом сообщил глава провинции Балыкесир, где расположен завод, Исмаил Устаоглу.
"В районе Кареси прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки, есть жертвы и раненые", - проиводит слова губернатора издание Anadolu.
По предварительным данным, в результате взрыва погибли не менее 12 человек, трое ранены, передает издание Sabah. Глава провинции также полностью исключил вероятность диверсии.
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