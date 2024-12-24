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Россельхознадзор выявил фальсификацию творога "Русмолоко"

Россельхознадзор выявил фальсификацию творога "Русмолоко" - 24.12.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор выявил фальсификацию творога "Русмолоко"

Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО "Русмолоко", сообщила служба. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T11:47+0300

2024-12-24T11:47+0300

2024-12-24T11:47+0300

россия

россельхознадзор

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО "Русмолоко", сообщила служба. "Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО "Русмолоко" (Ставропольский край)", - говорится в сообщении. Пробы от продукции были отобраны в одном из сетевых магазинов Кабардино-Балкарской республики. В твороге данного производителя обнаружена подмена сырьевого состава. Содержание растительных компонентов в молочных продуктах не допускается нормативными показателями техрегламентов и ГОСТа, сообщается в пресс-релизе. Уточняется, что в течение 2024 года неоднократно выявляется фальсификация растительными жирами и маслами творога, сметаны и сливочного масла, произведенного предприятием ООО "Русмолоко". По каждому случаю Россельхознадзором были приняты оперативные меры реагирования: объявлены предостережения, отозваны декларации о соответствии, направлены уведомления в Роспотребнадзор и правоохранительные органы Ставропольского края и антимонопольную службу. Кроме того, с апреля 2024 года на основании лабораторных исследований, проверенных в рамках режима усиленного лабораторного контроля, в отношении сливочного масла ООО "Русмолоко" (Ставропольский край) были введены ограничения на поставки по территории Евразийского экономического союза.

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