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Россельхознадзор выявил фальсификацию творога "Русмолоко" - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Россельхознадзор выявил фальсификацию творога "Русмолоко"
Россельхознадзор выявил фальсификацию творога "Русмолоко" - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россельхознадзор выявил фальсификацию творога "Русмолоко"
Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО "Русмолоко", сообщила служба. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T11:47+0300
2024-12-24T11:47+0300
россия
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО "Русмолоко", сообщила служба. "Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО "Русмолоко" (Ставропольский край)", - говорится в сообщении. Пробы от продукции были отобраны в одном из сетевых магазинов Кабардино-Балкарской республики. В твороге данного производителя обнаружена подмена сырьевого состава. Содержание растительных компонентов в молочных продуктах не допускается нормативными показателями техрегламентов и ГОСТа, сообщается в пресс-релизе. Уточняется, что в течение 2024 года неоднократно выявляется фальсификация растительными жирами и маслами творога, сметаны и сливочного масла, произведенного предприятием ООО "Русмолоко". По каждому случаю Россельхознадзором были приняты оперативные меры реагирования: объявлены предостережения, отозваны декларации о соответствии, направлены уведомления в Роспотребнадзор и правоохранительные органы Ставропольского края и антимонопольную службу. Кроме того, с апреля 2024 года на основании лабораторных исследований, проверенных в рамках режима усиленного лабораторного контроля, в отношении сливочного масла ООО "Русмолоко" (Ставропольский край) были введены ограничения на поставки по территории Евразийского экономического союза.
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россия, россельхознадзор
РОССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
11:47 24.12.2024
 
Россельхознадзор выявил фальсификацию творога "Русмолоко"

Россельхознадзор выявил фальсификацию творога "Русмолоко" растительными жирами

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссельхознадзор
Россельхознадзор - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО "Русмолоко", сообщила служба.
"Россельхознадзор выявил фальсификацию растительными жирами и маслами творога 9% ООО "Русмолоко" (Ставропольский край)", - говорится в сообщении.
Пробы от продукции были отобраны в одном из сетевых магазинов Кабардино-Балкарской республики. В твороге данного производителя обнаружена подмена сырьевого состава. Содержание растительных компонентов в молочных продуктах не допускается нормативными показателями техрегламентов и ГОСТа, сообщается в пресс-релизе.
Уточняется, что в течение 2024 года неоднократно выявляется фальсификация растительными жирами и маслами творога, сметаны и сливочного масла, произведенного предприятием ООО "Русмолоко". По каждому случаю Россельхознадзором были приняты оперативные меры реагирования: объявлены предостережения, отозваны декларации о соответствии, направлены уведомления в Роспотребнадзор и правоохранительные органы Ставропольского края и антимонопольную службу.
Кроме того, с апреля 2024 года на основании лабораторных исследований, проверенных в рамках режима усиленного лабораторного контроля, в отношении сливочного масла ООО "Русмолоко" (Ставропольский край) были введены ограничения на поставки по территории Евразийского экономического союза.
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