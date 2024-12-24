https://1prime.ru/20241224/ukraina-853828201.html

"Нужно чудо". В США признали неудобную правду об Украине

"Нужно чудо". В США признали неудобную правду об Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ

"Нужно чудо". В США признали неудобную правду об Украине

краине необходимо больше иностранной помощи, чтобы изменить ситуацию на поле боя, но на самом деле ей помочь может только чудо. Такое мнение в эфире... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T14:29+0300

2024-12-24T14:29+0300

2024-12-24T14:29+0300

политика

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украине необходимо больше иностранной помощи, чтобы изменить ситуацию на поле боя, но на самом деле ей помочь может только чудо. Такое мнение в эфире YouTube-канала Danny Haiphong выразил экс-разведчик США Скотт Риттер."Украина проигрывает. <…> Она считает, что ей нужно больше оружия. <…> Ей нужно чудо", – отметил эксперт.По словам Риттера, поддержка военных действий среди украинцев крайне низка, поэтому Киев может рассчитывать только на иностранные инвестиции.Россия считает, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО в него напрямую. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь также отметил, что Россия считает любые поставки оружия для Украины законной целью.

https://1prime.ru/20241224/dikobraz-853827236.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина