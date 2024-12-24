https://1prime.ru/20241224/ukraina-853828201.html
"Нужно чудо". В США признали неудобную правду об Украине
"Нужно чудо". В США признали неудобную правду об Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Нужно чудо". В США признали неудобную правду об Украине
краине необходимо больше иностранной помощи, чтобы изменить ситуацию на поле боя, но на самом деле ей помочь может только чудо. Такое мнение в эфире... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:29+0300
2024-12-24T14:29+0300
2024-12-24T14:29+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украине необходимо больше иностранной помощи, чтобы изменить ситуацию на поле боя, но на самом деле ей помочь может только чудо. Такое мнение в эфире YouTube-канала Danny Haiphong выразил экс-разведчик США Скотт Риттер."Украина проигрывает. <…> Она считает, что ей нужно больше оружия. <…> Ей нужно чудо", – отметил эксперт.По словам Риттера, поддержка военных действий среди украинцев крайне низка, поэтому Киев может рассчитывать только на иностранные инвестиции.Россия считает, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО в него напрямую. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь также отметил, что Россия считает любые поставки оружия для Украины законной целью.
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сша, украина
"Нужно чудо". В США признали неудобную правду об Украине
Риттер: положение Украины может изменить только чудо
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. У
краине необходимо больше иностранной помощи, чтобы изменить ситуацию на поле боя, но на самом деле ей помочь может только чудо. Такое мнение в эфире YouTube-канала Danny Haiphong
выразил экс-разведчик США Скотт Риттер.
"Украина проигрывает. <…> Она считает, что ей нужно больше оружия. <…> Ей нужно чудо", – отметил эксперт.
По словам Риттера, поддержка военных действий среди украинцев крайне низка, поэтому Киев может рассчитывать только на иностранные инвестиции.
Россия считает, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование конфликта, вовлекая страны НАТО в него напрямую. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь также отметил, что Россия считает любые поставки оружия для Украины законной целью.
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