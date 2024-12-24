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Япония и Британия предоставили Украине миллиард долларов помощи
Япония и Британия предоставили Украине миллиард долларов помощи - 24.12.2024, ПРАЙМ
Япония и Британия предоставили Украине миллиард долларов помощи
Украина получила от Японии и Великобритании миллиард долларов, средства будут направлены на покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах, сообщил во... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T15:14+0300
2024-12-24T15:14+0300
2024-12-24T15:14+0300
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Украина получила от Японии и Великобритании миллиард долларов, средства будут направлены на покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах, сообщил во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила 1 миллиард долларов от Японии и Великобритании. Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка. Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
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украина, япония, великобритания, военная помощь украине
УКРАИНА, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военная помощь Украине
Япония и Британия предоставили Украине миллиард долларов помощи
Шмыгаль: Украина получила от Японии и Великобритании миллиард долларов помощи
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Украина получила от Японии и Великобритании миллиард долларов, средства будут направлены на покрытие расходов в социальной и гуманитарной сферах, сообщил во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина получила 1 миллиард долларов от Японии и Великобритании. Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка. Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
Шмыгаль назвал число украинцев, имеющих экономическую бронь от мобилизации