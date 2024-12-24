https://1prime.ru/20241224/ukraina-853830063.html

"Уже в начале года". СМИ предупредили Украину о новой угрозе

"Уже в начале года". СМИ предупредили Украину о новой угрозе - 24.12.2024, ПРАЙМ

"Уже в начале года". СМИ предупредили Украину о новой угрозе

В Европе возникнет политическая коалиция, которая будет поддерживать усилия президента США Дональда Трампа в прекращении вооруженного конфликта на Украине,... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T15:41+0300

2024-12-24T15:41+0300

2024-12-24T15:41+0300

политика

украина

запад

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В Европе возникнет политическая коалиция, которая будет поддерживать усилия президента США Дональда Трампа в прекращении вооруженного конфликта на Украине, говорится в материале издания Advance."Уже в начале будущего года в Европе может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее", — сказано в тексте публикации.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что конфликт может завершиться к 2025 году разными способами - либо через переговоры, либо с уничтожением одной из сторон.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также отметила, что переговоры по Украине могут состояться в 2025 году, так как являются необходимостью.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

https://1prime.ru/20241224/ukraina-853829387.html

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