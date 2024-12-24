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"Уже в начале года". СМИ предупредили Украину о новой угрозе - 24.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241224/ukraina-853830063.html
"Уже в начале года". СМИ предупредили Украину о новой угрозе
"Уже в начале года". СМИ предупредили Украину о новой угрозе - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Уже в начале года". СМИ предупредили Украину о новой угрозе
В Европе возникнет политическая коалиция, которая будет поддерживать усилия президента США Дональда Трампа в прекращении вооруженного конфликта на Украине,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T15:41+0300
2024-12-24T15:41+0300
политика
украина
запад
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В Европе возникнет политическая коалиция, которая будет поддерживать усилия президента США Дональда Трампа в прекращении вооруженного конфликта на Украине, говорится в материале издания Advance."Уже в начале будущего года в Европе может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее", — сказано в тексте публикации.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что конфликт может завершиться к 2025 году разными способами - либо через переговоры, либо с уничтожением одной из сторон.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также отметила, что переговоры по Украине могут состояться в 2025 году, так как являются необходимостью.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20241224/ukraina-853829387.html
украина
запад
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украина, запад
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД
15:41 24.12.2024
 
"Уже в начале года". СМИ предупредили Украину о новой угрозе

Advance: в 2025 году в Европе появится блок за прекращение конфликта на Украине

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В Европе возникнет политическая коалиция, которая будет поддерживать усилия президента США Дональда Трампа в прекращении вооруженного конфликта на Украине, говорится в материале издания Advance.
"Уже в начале будущего года в Европе может сформироваться довольно сильная неформальная политическая коалиция, которая поддержит стремление Дональда Трампа закончить вооруженный конфликт на Украине как можно скорее", — сказано в тексте публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что конфликт может завершиться к 2025 году разными способами - либо через переговоры, либо с уничтожением одной из сторон.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также отметила, что переговоры по Украине могут состояться в 2025 году, так как являются необходимостью.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
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15:14
 
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