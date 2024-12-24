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"Проект провалился": в Британии раскрыли, что ждет Украину
"Проект провалился": в Британии раскрыли, что ждет Украину - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Проект провалился": в Британии раскрыли, что ждет Украину
Европейским лидерам следует признать тщетность их планов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:35+0300
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2024-12-24T16:35+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Европейским лидерам следует признать тщетность их планов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис."Все эти схемы, планы по созданию миротворческих сил, планы по замораживанию линии соприкосновения — это абсолютно невыполнимые предложения, они не сработают и доказывают лишь то, что европейцы все еще не в состоянии понять фундаментальный и такой простой факт: конфликт на Украине проигран, проект "Украина" провалился", — заметил эксперт.Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, также отметил, что Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на большие инвестиции в эту страну.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также отметила, что переговоры по Украине могут состояться в 2025 году, так как являются необходимостью.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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украина, запад
"Проект провалился": в Британии раскрыли, что ждет Украину
Меркурис: все предложения Европы по Украине являются нерабочими
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
Европейским лидерам следует признать тщетность их планов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил
британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Все эти схемы, планы по созданию миротворческих сил, планы по замораживанию линии соприкосновения — это абсолютно невыполнимые предложения, они не сработают и доказывают лишь то, что европейцы все еще не в состоянии понять фундаментальный и такой простой факт: конфликт на Украине проигран, проект "Украина" провалился", — заметил эксперт.
Ранее Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, также отметил, что Европа проиграла конфликт на Украине, несмотря на большие инвестиции в эту страну.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также отметила, что переговоры по Украине могут состояться в 2025 году, так как являются необходимостью.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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