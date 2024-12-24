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"На самом деле". На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом - 24.12.2024, ПРАЙМ
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"На самом деле". На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом
"На самом деле". На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом - 24.12.2024, ПРАЙМ
"На самом деле". На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом
Встреча между президентом России Владимиром Путиным и будущим президентом США Дональдом Трампом может состояться в конце января. Таким мнением в эфире... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T11:37+0300
2024-12-24T11:37+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Встреча между президентом России Владимиром Путиным и будущим президентом США Дональдом Трампом может состояться в конце января. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский аналитик Александр Меркурис."В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться", — заметил аналитик.По словам Меркуриса, новоизбранный президент США хочет провести встречу с российским коллегой вскоре после вступления на должность главы государства.Ранее Трамп заявил, что будет рад встрече с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
11:37 24.12.2024
 
"На самом деле". На Западе предположили, когда Путин встретится с Трампом

Меркурис заявил, что встреча Путина с Трампом может состояться в конце января

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Встреча между президентом России Владимиром Путиным и будущим президентом США Дональдом Трампом может состояться в конце января. Таким мнением в эфире YouTube-канала Duran поделился британский аналитик Александр Меркурис.
"В конце января встреча между Путиным и Трампом может на самом деле состояться", — заметил аналитик.
По словам Меркуриса, новоизбранный президент США хочет провести встречу с российским коллегой вскоре после вступления на должность главы государства.
Ранее Трамп заявил, что будет рад встрече с Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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