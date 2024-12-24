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Исследование показало, как российские пары делят между собой расходы

Исследование показало, как российские пары делят между собой расходы - 24.12.2024, ПРАЙМ

Исследование показало, как российские пары делят между собой расходы

Более половины россиян хотят знать, сколько зарабатывает их партнер, а 78% совместно ведут бюджет и делят траты пополам, показало исследование ВТБ, которое... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T08:38+0300

2024-12-24T08:38+0300

2024-12-24T08:38+0300

россия

втб

расходы

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Более половины россиян хотят знать, сколько зарабатывает их партнер, а 78% совместно ведут бюджет и делят траты пополам, показало исследование ВТБ, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Результаты опроса ВТБ показывают, что более половины респондентов (53%) считают важным знать, сколько зарабатывает их партнер. Каждый четвертый готов тратить более половины своих доходов на подарки близким, а 78% ведут бюджет совместно и делят траты пополам", - говорится в исследовании. ВТБ опросил 1500 человек, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч жителей. В исследовании приняли участие как семейные пары, так и люди в отношениях вне брака. При этом оказалось, что наиболее "философски" к финансовым вопросам относятся жители Санкт-Петербурга: 31% из них отметили, что им не важно, сколько зарабатывает их половина. При этом 49% опрошенных знают точную сумму заработка, а 46% — приблизительную. В отношении ведения совместного бюджета исследование показало, что около трети пар оплачивают ипотеку и кредиты вместе, а еще четверть опрошенных берут эти расходы на себя. Крупные покупки и отпуска 59% участников исследования оплачивают совместно со своей второй половиной. Что касается расходов на партнера, то четверть россиян готовы тратить на любимого человека до половины своих доходов, а 23% - даже больше половины. Кроме того, выяснилось, что финансовые споры в семьях встречаются редко: более 70% участников исследования утверждали, что не ругаются или очень редко ругаются со своими партнерами из-за денег. "Опрос показывает, что для большинства россиян важно иметь реальное представление о заработке своего партнера. В современных реалиях такой подход помогает планировать совместные траты... Банки также способствуют такому осознанному подходу к общему бюджету: клиенты могут пользоваться совместными счетами, планировать траты, а также получать больше выгод и кешбэка, объединившись со своими близкими", — прокомментировал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, расходы