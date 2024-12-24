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В ВТБ рассказали, какую угрозу маркетплейсы несут банкам России - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В ВТБ рассказали, какую угрозу маркетплейсы несут банкам России
В ВТБ рассказали, какую угрозу маркетплейсы несут банкам России - 24.12.2024, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали, какую угрозу маркетплейсы несут банкам России
Банки в России ощущают определённую угрозу из-за создания маркетплейсами своих банков, необходимо выровнять конкурентные условия, заявил глава ВТБ Андрей Костин | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:02+0300
2024-12-24T16:02+0300
россия
втб
банки
маркетплейс
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Банки в России ощущают определённую угрозу из-за создания маркетплейсами своих банков, необходимо выровнять конкурентные условия, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. "Вы знаете, я думаю, что банки сегодня ощущают определённую угрозу, исходящую вот из того, что называется у нас e-commerce, это вот эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки… Маркетплейсы, да… Вот, но они, конечно, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. И это очень серьёзно... Мы считаем, что выровнять как-то конкурентные условия, конечно, надо",- сказал Костин. При этом он добавил, что макетплейсы, например, когда они конкурируют с той же почтой, тоже используют своё преимущество, потому что у них нет тех ограничений. "Они вообще остались как бы вне регулирования, которое есть у банков, которое есть у почты. Поэтому здесь, наверное, нужно посмотреть", - подчеркнул он.
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россия, втб, банки, маркетплейс
РОССИЯ, ВТБ, Банки, маркетплейс
16:02 24.12.2024
 
В ВТБ рассказали, какую угрозу маркетплейсы несут банкам России

ВТБ: банки в РФ ощущают угрозу от маркетплейсов, создающих свои банки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Банки в России ощущают определённую угрозу из-за создания маркетплейсами своих банков, необходимо выровнять конкурентные условия, заявил глава ВТБ Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.
"Вы знаете, я думаю, что банки сегодня ощущают определённую угрозу, исходящую вот из того, что называется у нас e-commerce, это вот эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки… Маркетплейсы, да… Вот, но они, конечно, начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. И это очень серьёзно... Мы считаем, что выровнять как-то конкурентные условия, конечно, надо",- сказал Костин.
При этом он добавил, что макетплейсы, например, когда они конкурируют с той же почтой, тоже используют своё преимущество, потому что у них нет тех ограничений.
"Они вообще остались как бы вне регулирования, которое есть у банков, которое есть у почты. Поэтому здесь, наверное, нужно посмотреть", - подчеркнул он.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
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