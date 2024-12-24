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В ВТБ заявили о наращивании своего присутствия в российских регионах
В ВТБ заявили о наращивании своего присутствия в российских регионах - 24.12.2024, ПРАЙМ
В ВТБ заявили о наращивании своего присутствия в российских регионах
ВТБ в настоящее время присутствует в России в 86 регионах и до конца 2024 года увеличит свое присутствие до всех 89 регионов страны, сообщил глава ВТБ Андрей... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T16:06+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. ВТБ в настоящее время присутствует в России в 86 регионах и до конца 2024 года увеличит свое присутствие до всех 89 регионов страны, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. "У нас банк действительно федерального уровня, мы присутствуем в 86 регионах, а до конца этого года во всех откроемся", - сказал Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале. В пресс-службе ВТБ пояснили РИА Новости, что оставшиеся три региона РФ, в которых ожидается появление банка, - это Тыва, Ингушетия и Херсонская область. Костин отметил, что изучаемая банком информация помогает в том числе разрабатывать определенные продукты для конкретных регионов. Так, по его словам, больше всего кредитов берут на Кавказе, а на Урале - больше сберегают. В Южном федеральном округе больше используют наличные, чем во многих других регионах, в Поволжье и на Северо-Западе более активно используют дистанционную работу с банками. Также глава ВТБ обратил внимание на предпочтения по ипотеке. "Особенно на Северном Кавказе ... ипотека в основном используется для покупки собственного дома. А в целом по стране, кстати, наиболее популярна вторичка, молодое (жилье – ред), то есть там 3-5 лет - вот такого рода квартиры, которые находятся на вторичном рынке", - добавил Костин. В июне сообщалось, что число офисов ВТБ за 3 года вырастет на 40% и достигнет 1,8 тысячи точек. В октябре прошлого года первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ в рамках новой стратегии на 2024-2026 годы будет увеличивать региональное присутствие.
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россия, втб, андрей костин
РОССИЯ, ВТБ, Андрей Костин
В ВТБ заявили о наращивании своего присутствия в российских регионах
Костин: ВТБ до конца года увеличит свое присутствие в России до всех 89 регионов
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. ВТБ в настоящее время присутствует в России в 86 регионах и до конца 2024 года увеличит свое присутствие до всех 89 регионов страны, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.
"У нас банк действительно федерального уровня, мы присутствуем в 86 регионах, а до конца этого года во всех откроемся", - сказал Костин в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.
В пресс-службе ВТБ пояснили РИА Новости, что оставшиеся три региона РФ, в которых ожидается появление банка, - это Тыва, Ингушетия и Херсонская область.
Костин отметил, что изучаемая банком информация помогает в том числе разрабатывать определенные продукты для конкретных регионов.
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Так, по его словам, больше всего кредитов берут на Кавказе, а на Урале - больше сберегают. В Южном федеральном округе больше используют наличные, чем во многих других регионах, в Поволжье и на Северо-Западе более активно используют дистанционную работу с банками.
Также глава ВТБ обратил внимание на предпочтения по ипотеке. "Особенно на Северном Кавказе ... ипотека в основном используется для покупки собственного дома. А в целом по стране, кстати, наиболее популярна вторичка, молодое (жилье – ред), то есть там 3-5 лет - вот такого рода квартиры, которые находятся на вторичном рынке", - добавил Костин.
В июне сообщалось, что число офисов ВТБ за 3 года вырастет на 40% и достигнет 1,8 тысячи точек. В октябре прошлого года первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ в рамках новой стратегии на 2024-2026 годы будет увеличивать региональное присутствие.