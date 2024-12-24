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Глава ВТБ назвал необычной экономическую ситуацию в России

Глава ВТБ назвал необычной экономическую ситуацию в России - 24.12.2024, ПРАЙМ

Глава ВТБ назвал необычной экономическую ситуацию в России

Российская экономика в настоящее время функционирует "не совсем в обычных условиях". Такое заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин в проекте Первого канала... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T16:56+0300

2024-12-24T16:56+0300

2024-12-24T17:28+0300

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втб

андрей костин

экономика рф

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российская экономика в настоящее время функционирует "не совсем в обычных условиях". Такое заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин в проекте Первого канала "Подкаст.Лаб". В то же время он добавил, что ключевая ставка Банка России остается традиционным инструментом борьбы с инфляцией. Говоря о "необычных условиях", Костин отметил, что на данный момент страна тратит много средств на оборону. Более того, на государство оказывается сильное санкционное давлениеГлава ВТБ подчеркнул, что инфляция не является следствием лишь большого объема денежной массы в обращении; существуют и другие факторы, такие как "рост тарифов естественных монополий". По его словам, среди положительных моментов можно отметить рост реальной заработной платы почти на восемь процентов.По его мнению, для борьбы с инфляцией необходимо применять более системный подход, используя несколько инструментов, помимо ключевой ставки. В этой связи призвал Центробанк "взять на себя всю ответственность: политическую, экономическую и финансовую". В этой связи Костин добавил, что нужно посмотреть как будут в дальнейшем развиваться события. Согласно данным Росстата, с начала года по 16 декабря рост цен составил 9,14%. Инфляционные ожидания достигли рекордного уровня — 13,9%, согласно опросу "инФОМа".

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россия, втб, андрей костин, экономика рф