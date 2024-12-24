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Путин заявил о готовности увеличить квоты в вузах для таджикистанцев

Путин заявил о готовности увеличить квоты в вузах для таджикистанцев - 24.12.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о готовности увеличить квоты в вузах для таджикистанцев

Российская Федерация готова увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T20:50+0300

2024-12-24T20:50+0300

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экономика

владимир путин

эмомали рахмон

вузы

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация готова увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном."Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек, - отметил российский лидер. - Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз".

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владимир путин, эмомали рахмон, вузы