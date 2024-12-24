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Путин заявил о готовности увеличить квоты в вузах для таджикистанцев - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о готовности увеличить квоты в вузах для таджикистанцев
Путин заявил о готовности увеличить квоты в вузах для таджикистанцев - 24.12.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о готовности увеличить квоты в вузах для таджикистанцев
Российская Федерация готова увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T20:50+0300
2024-12-24T20:57+0300
экономика
владимир путин
эмомали рахмон
вузы
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация готова увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном."Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек, - отметил российский лидер. - Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз".
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владимир путин, эмомали рахмон, вузы
Экономика, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, вузы
20:50 24.12.2024 (обновлено: 20:57 24.12.2024)
 
Путин заявил о готовности увеличить квоты в вузах для таджикистанцев

Путин: Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк" Вступительные экзамены
 Вступительные экзамены - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация готова увеличить квоту в вузах для студентов из Таджикистана, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
"Обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в Российской Федерации. Тысяча человек, - отметил российский лидер. - Мы постоянно увеличиваем и готовы сделать это в ближайшее время еще раз".
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