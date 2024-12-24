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"Яндекс Go" назвал выгодное время для заказа такси в Новый год

"Яндекс Go" назвал выгодное время для заказа такси в Новый год - 24.12.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Go" назвал выгодное время для заказа такси в Новый год

Такси в новогоднюю ночь выгоднее всего заказывать с 22.00 до боя курантов и с 2.30 до 4.30, когда спрос минимальный, при этом альтернативой этому сервису может... | 24.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-24T11:01+0300

россия

такси

новый год

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Такси в новогоднюю ночь выгоднее всего заказывать с 22.00 до боя курантов и с 2.30 до 4.30, когда спрос минимальный, при этом альтернативой этому сервису может стать каршеринг - поездка на нем в моменты повышенного спроса дешевле, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go". Перед Новым годом тарифы на такси (стоимость подачи, минут и километров в пути) не меняются, но повышенный спрос и нехватка водителей влияют на цену поездок, указали в компании и порекомендовали время, когда выгоднее совершать поездки в праздник. "Так, 31 декабря съездить за последними покупками и поздравить близких лучше до 20:00, затем спрос и цены начинают расти. После 22:00 спрос снижается, но ближе к полуночи водители начинают уходить с линии, чтобы успеть за новогодний стол, и машин снова не хватает", - говорится в сообщении. Первого января после боя курантов и до 2:30 многие едут гулять или в гости, а водителей на линии намного меньше, чем в обычную ночь. "Наиболее удачное время, чтобы уехать на такси с 2:30 до 4:30. В это время спрос снижается и стоимость поездок тоже", - сообщил сервис. А утром 1 января заказывать такси лучше с 8 часов до 11, в это время больше водителей возвращаются на линию. С 11 часов многие едут поздравлять родственников и друзей, поездки вновь станут более выгодными уже после 15 часов. "Для автомобилистов альтернативной такси в праздники может стать каршеринг. В отличие от такси, на его стоимость не влияет количество свободных водителей на линии - разница спроса и предложения становится не такой существенной", - отметила компания, указав, что в среднем поездка на каршеринге "в моменты повышенного спроса в 2,5 раза дешевле, чем на такси".

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россия, такси, новый год