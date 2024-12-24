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На Украине придумали новые "санкции" против русского языка

На Украине придумали новые "санкции" против русского языка - 24.12.2024, ПРАЙМ

На Украине придумали новые "санкции" против русского языка

Украинское правительство планирует исключить русский и белорусский языки из списка языков, которые подлежат поддержке и особой защите. Об этом рассказал в своем | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T18:36+0300

2024-12-24T18:36+0300

2024-12-24T18:37+0300

политика

украина

русский язык

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украинское правительство планирует исключить русский и белорусский языки из списка языков, которые подлежат поддержке и особой защите. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель правительства в Раде Тарас Мельничук. Он сообщил, что украинское правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков", в соответствии с которым предусмотрена замена понятия "языки меньшинств" на "миноритарные языки". По словам Мельничука, согласно законопроекту, перечень языков, к которым применяется предусмотренный Европейской хартией режим поддержки и особой защиты, будет обновлен, из него будут исключены русский, белорусский, а также молдавский, потому что в Молдавии молдавским языком признан румынский. При этом вместо греческого в списке защищаемых языков появится новогреческий, вместо еврейского - иврит, кроме того в список планируется добавить чешский язык.

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