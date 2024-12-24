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На Украине придумали новые "санкции" против русского языка - 24.12.2024, ПРАЙМ
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На Украине придумали новые "санкции" против русского языка
На Украине придумали новые "санкции" против русского языка - 24.12.2024, ПРАЙМ
На Украине придумали новые "санкции" против русского языка
Украинское правительство планирует исключить русский и белорусский языки из списка языков, которые подлежат поддержке и особой защите. Об этом рассказал в своем | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T18:36+0300
2024-12-24T18:37+0300
политика
украина
русский язык
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украинское правительство планирует исключить русский и белорусский языки из списка языков, которые подлежат поддержке и особой защите. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель правительства в Раде Тарас Мельничук. Он сообщил, что украинское правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков", в соответствии с которым предусмотрена замена понятия "языки меньшинств" на "миноритарные языки". По словам Мельничука, согласно законопроекту, перечень языков, к которым применяется предусмотренный Европейской хартией режим поддержки и особой защиты, будет обновлен, из него будут исключены русский, белорусский, а также молдавский, потому что в Молдавии молдавским языком признан румынский. При этом вместо греческого в списке защищаемых языков появится новогреческий, вместо еврейского - иврит, кроме того в список планируется добавить чешский язык.
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украина, русский язык
Политика, УКРАИНА, русский язык
18:36 24.12.2024 (обновлено: 18:37 24.12.2024)
 
На Украине придумали новые "санкции" против русского языка

Рада: Украина хочет исключить русский и белорусский из перечня защищаемых языков

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота учебных заведений в Мелитополе
Работа учебных заведений в Мелитополе - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украинское правительство планирует исключить русский и белорусский языки из списка языков, которые подлежат поддержке и особой защите. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.
Он сообщил, что украинское правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обновлением официального перевода Европейской хартии региональных или миноритарных языков", в соответствии с которым предусмотрена замена понятия "языки меньшинств" на "миноритарные языки".
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По словам Мельничука, согласно законопроекту, перечень языков, к которым применяется предусмотренный Европейской хартией режим поддержки и особой защиты, будет обновлен, из него будут исключены русский, белорусский, а также молдавский, потому что в Молдавии молдавским языком признан румынский. При этом вместо греческого в списке защищаемых языков появится новогреческий, вместо еврейского - иврит, кроме того в список планируется добавить чешский язык.
 
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