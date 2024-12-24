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Путин в ходе переговоров с Рахмоном сделал заявление о русском языке
Путин в ходе переговоров с Рахмоном сделал заявление о русском языке - 24.12.2024, ПРАЙМ
Путин в ходе переговоров с Рахмоном сделал заявление о русском языке
Российская Федерация будет наращивать в Таджикистане обучение на русском языке, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с таджикистанским лидером... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T21:27+0300
2024-12-24T21:27+0300
2024-12-24T21:33+0300
политика
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация будет наращивать в Таджикистане обучение на русском языке, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном. По словам Путина, в настоящий момент в Таджикистане трудятся 72 российских педагога, а с 2025 года будут работать уже 82 преподавателя из Российской Федерации."Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен, - сказал российский лидер президенту Таджикистана. - Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу".В 2022 году главы Российской Федерации и Республики Таджикистан совместно по видеосвязи открыли пять школ в таджикистанских городах с преподаванием на русском языке и по образовательным стандартам РФ.
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владимир путин, эмомали рахмон, русский язык
Политика, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, русский язык
Путин в ходе переговоров с Рахмоном сделал заявление о русском языке
Путин: Россия будет наращивать обучение на русском языке в Таджикистане
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Российская Федерация будет наращивать в Таджикистане обучение на русском языке, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном.
По словам Путина, в настоящий момент в Таджикистане трудятся 72 российских педагога, а с 2025 года будут работать уже 82 преподавателя из Российской Федерации.
"Я знаю, что вы нас все время так критикуете за это – за то, что слишком мало работает преподавателей российских и учебников мало. С вами полностью согласен, - сказал российский лидер президенту Таджикистана. - Мы, безусловно, будем наращивать эту совместную работу".
Товарооборот России и Таджикистана вырос на 17 процентов
В 2022 году главы Российской Федерации и Республики Таджикистан совместно по видеосвязи открыли пять школ в таджикистанских городах с преподаванием на русском языке и по образовательным стандартам РФ.