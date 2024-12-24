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В России оценили рост экспорт зерновой продукции - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В России оценили рост экспорт зерновой продукции
В России оценили рост экспорт зерновой продукции - 24.12.2024, ПРАЙМ
В России оценили рост экспорт зерновой продукции
Экспорт зерновой продукции из РФ на 15 декабря 2024 года составил более 83,5 миллиона тонн, что на 4% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщили | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T13:05+0300
2024-12-24T13:05+0300
россия
зерно
мировая торговля
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экспорт зерновой продукции из РФ на 15 декабря 2024 года составил более 83,5 миллиона тонн, что на 4% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщили в Россельхознадзоре. "Экспорт зерна и продуктов его переработки, по данным ФГИС "Аргус-Фито" на 15 декабря 2024 года, превысил 83,5 миллиона тонн, что на 4% или 3,5 миллиона тонн превышает показатель аналогичного периода 2023 года - 80 миллионов тонн. Основной объем отгрузок приходится на страны Ближнего Востока, Африки и Азии", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили экспорт продуктов переработки зерна (например, различные виды муки, круп - ред.), который составил 2 миллиона тонн и превысил на 18% аналогичный период прошлого года. Больше всего российского зерна было поставлено в Шри-Ланку, Марокко, Индию, Вьетнам, Сирию и Нигерию. Отмечается, что возобновились поставки в Эфиопию, Палестину и Джибути. Кроме этого отмечается, что Китай входит в пятерку импортеров российского зерна. Так, в этом году в 2 раза увеличились поставки на рынок Китая яровой пшеницы, а также на 43% - ячменя, а также овса и Россия занимает первое место среди стран-импортеров этого продукта, нарастив объем импорта на 23%. В Россельхознадзоре обеспокоены и вопросами безопасности зерна и зерновой продукции, например, неоднократно говорилось о масштабах теневого рынка, где представлены протоколы испытаний и декларации о соответствии зерновой продукции и эта ситуация приводит к тому, что ежегодно растет количество деклараций, действие которых прекращено или приостановлено и признано недействительными. Кроме того, за период с 2020 года по декабрь 2024 года ведомством было выявлено 151 лаборатория, которые фактически отсутствовали. Однако, эти лаборатории могли выдать несколько тысяч или десятки тысяч протоколов испытаний, на основании которых регистрировались и декларации о соответствии, сообщили в Россельхознадзоре.
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россия, зерно, мировая торговля
РОССИЯ, зерно, мировая торговля
13:05 24.12.2024
 
В России оценили рост экспорт зерновой продукции

Россельхознадзор: экспорт зерновой продукции России на вырос до 84 млн тонн

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСбор урожая пшеницы
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Экспорт зерновой продукции из РФ на 15 декабря 2024 года составил более 83,5 миллиона тонн, что на 4% больше показателя аналогичного периода 2023 года, сообщили в Россельхознадзоре.
"Экспорт зерна и продуктов его переработки, по данным ФГИС "Аргус-Фито" на 15 декабря 2024 года, превысил 83,5 миллиона тонн, что на 4% или 3,5 миллиона тонн превышает показатель аналогичного периода 2023 года - 80 миллионов тонн. Основной объем отгрузок приходится на страны Ближнего Востока, Африки и Азии", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили экспорт продуктов переработки зерна (например, различные виды муки, круп - ред.), который составил 2 миллиона тонн и превысил на 18% аналогичный период прошлого года.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
В России ожидают экспорт зерна в 2025 году на уровне 45 миллионов тонн
Вчера, 19:33
Больше всего российского зерна было поставлено в Шри-Ланку, Марокко, Индию, Вьетнам, Сирию и Нигерию. Отмечается, что возобновились поставки в Эфиопию, Палестину и Джибути. Кроме этого отмечается, что Китай входит в пятерку импортеров российского зерна. Так, в этом году в 2 раза увеличились поставки на рынок Китая яровой пшеницы, а также на 43% - ячменя, а также овса и Россия занимает первое место среди стран-импортеров этого продукта, нарастив объем импорта на 23%.
В Россельхознадзоре обеспокоены и вопросами безопасности зерна и зерновой продукции, например, неоднократно говорилось о масштабах теневого рынка, где представлены протоколы испытаний и декларации о соответствии зерновой продукции и эта ситуация приводит к тому, что ежегодно растет количество деклараций, действие которых прекращено или приостановлено и признано недействительными.
Кроме того, за период с 2020 года по декабрь 2024 года ведомством было выявлено 151 лаборатория, которые фактически отсутствовали. Однако, эти лаборатории могли выдать несколько тысяч или десятки тысяч протоколов испытаний, на основании которых регистрировались и декларации о соответствии, сообщили в Россельхознадзоре.
 
РОССИЯзерномировая торговля
 
 
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