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Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова
Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова - 24.12.2024, ПРАЙМ
Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова
Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запретили участвовать в мероприятии. Об | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:22+0300
2024-12-24T17:22+0300
политика
россия
германия
сергей лавров
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запретили участвовать в мероприятии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Потом (немецкие журналисты - ред.) позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: "Скажите, а почему?", ответ был потрясающий: потому что у них "рождественская повестка", - заметила дипломат.Ранее Захарова сообщила, что немецкое СМИ, получив приглашение, решило проконсультироваться с Берлином, а после запросило разрешение от редакции.
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россия, германия, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров
17:22 24.12.2024
 
Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова

Захарова: приглашенные на пресс-конференцию Лаврова немцы не получили разрешения

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запретили участвовать в мероприятии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Потом (немецкие журналисты - ред.) позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: "Скажите, а почему?", ответ был потрясающий: потому что у них "рождественская повестка", - заметила дипломат.
Ранее Захарова сообщила, что немецкое СМИ, получив приглашение, решило проконсультироваться с Берлином, а после запросило разрешение от редакции.
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