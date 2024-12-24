https://1prime.ru/20241224/zhurnalisty-853833875.html

Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова

Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова - 24.12.2024, ПРАЙМ

Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова

Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запретили участвовать в мероприятии. Об | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T17:22+0300

2024-12-24T17:22+0300

2024-12-24T17:22+0300

политика

россия

германия

сергей лавров

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запретили участвовать в мероприятии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Потом (немецкие журналисты - ред.) позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: "Скажите, а почему?", ответ был потрясающий: потому что у них "рождественская повестка", - заметила дипломат.Ранее Захарова сообщила, что немецкое СМИ, получив приглашение, решило проконсультироваться с Берлином, а после запросило разрешение от редакции.

https://1prime.ru/20241125/germaniya-853065779.html

германия

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россия, германия, сергей лавров