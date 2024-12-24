https://1prime.ru/20241224/zhurnalisty-853833875.html
Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова
Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова - 24.12.2024, ПРАЙМ
Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова
Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запретили участвовать в мероприятии. Об | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:22+0300
2024-12-24T17:22+0300
2024-12-24T17:22+0300
политика
россия
германия
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849070202_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_bc74e90c77ac16c7902ebad52abb34e6.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запретили участвовать в мероприятии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Потом (немецкие журналисты - ред.) позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: "Скажите, а почему?", ответ был потрясающий: потому что у них "рождественская повестка", - заметила дипломат.Ранее Захарова сообщила, что немецкое СМИ, получив приглашение, решило проконсультироваться с Берлином, а после запросило разрешение от редакции.
https://1prime.ru/20241125/germaniya-853065779.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849070202_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fdf0fbfbbc435513832eab5417b6d5e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров
Захарова объяснила, почему СМИ из ФРГ не будет на пресс-конференции Лаврова
Захарова: приглашенные на пресс-конференцию Лаврова немцы не получили разрешения
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Немецким журналистам, приглашенным на виртуальную пресс-конференцию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запретили участвовать в мероприятии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Потом (немецкие журналисты - ред.) позвонили и сказали, что им не разрешили. И когда мы спросили: "Скажите, а почему?", ответ был потрясающий: потому что у них "рождественская повестка", - заметила дипломат.
Ранее Захарова сообщила, что немецкое СМИ, получив приглашение, решило проконсультироваться с Берлином, а после запросило разрешение от редакции.
Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией