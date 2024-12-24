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Золото теряет в цене
Золото теряет в цене - 24.12.2024, ПРАЙМ
Золото теряет в цене
Стоимость золота слабо снижается во вторник вечером, торгуется формально в минусе второй день подряд, но в целом рынок нащупывает равновесие к концу года,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T19:16+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается во вторник вечером, торгуется формально в минусе второй день подряд, но в целом рынок нащупывает равновесие к концу года, следует из данных торгов. По состоянию на 19.04 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на символические 0,66 доллара, или на 0,01% - до 2 627,64 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,05% - до 30,175 доллара за унцию. В понедельник золото подешевело на 0,6%. Давление на котировки драгоценного металла может оказывать укрепление доллара, которое также наблюдается второй день подряд. Инвесторы ждут замедления темпов смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США.
https://1prime.ru/20241219/zoloto-853721763.html
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золото, торги, цена
Экономика, золото, Торги, цена
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается во вторник вечером, торгуется формально в минусе второй день подряд, но в целом рынок нащупывает равновесие к концу года, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.04 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на символические 0,66 доллара, или на 0,01% - до 2 627,64 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,05% - до 30,175 доллара за унцию.
В понедельник золото подешевело на 0,6%.
Золото дешевеет ускоренными темпами
Давление на котировки драгоценного металла может оказывать укрепление доллара, которое также наблюдается второй день подряд. Инвесторы ждут замедления темпов смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США.