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Золото теряет в цене

Золото теряет в цене - 24.12.2024, ПРАЙМ

Золото теряет в цене

Стоимость золота слабо снижается во вторник вечером, торгуется формально в минусе второй день подряд, но в целом рынок нащупывает равновесие к концу года,... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T19:16+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается во вторник вечером, торгуется формально в минусе второй день подряд, но в целом рынок нащупывает равновесие к концу года, следует из данных торгов. По состоянию на 19.04 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на символические 0,66 доллара, или на 0,01% - до 2 627,64 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,05% - до 30,175 доллара за унцию. В понедельник золото подешевело на 0,6%. Давление на котировки драгоценного металла может оказывать укрепление доллара, которое также наблюдается второй день подряд. Инвесторы ждут замедления темпов смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США.

https://1prime.ru/20241219/zoloto-853721763.html

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золото, торги, цена