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Золото теряет в цене - 24.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241224/zoloto-853837088.html
Золото теряет в цене
Золото теряет в цене - 24.12.2024, ПРАЙМ
Золото теряет в цене
Стоимость золота слабо снижается во вторник вечером, торгуется формально в минусе второй день подряд, но в целом рынок нащупывает равновесие к концу года,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T19:16+0300
2024-12-24T19:17+0300
экономика
золото
торги
цена
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается во вторник вечером, торгуется формально в минусе второй день подряд, но в целом рынок нащупывает равновесие к концу года, следует из данных торгов. По состоянию на 19.04 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на символические 0,66 доллара, или на 0,01% - до 2 627,64 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,05% - до 30,175 доллара за унцию. В понедельник золото подешевело на 0,6%. Давление на котировки драгоценного металла может оказывать укрепление доллара, которое также наблюдается второй день подряд. Инвесторы ждут замедления темпов смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США.
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золото, торги, цена
Экономика, золото, Торги, цена
19:16 24.12.2024 (обновлено: 19:17 24.12.2024)
 
Золото теряет в цене

Золото символически дешевеет вторую торговую сессию подряд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо снижается во вторник вечером, торгуется формально в минусе второй день подряд, но в целом рынок нащупывает равновесие к концу года, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.04 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на символические 0,66 доллара, или на 0,01% - до 2 627,64 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,05% - до 30,175 доллара за унцию.
В понедельник золото подешевело на 0,6%.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
Золото дешевеет ускоренными темпами
19 декабря, 19:00
Давление на котировки драгоценного металла может оказывать укрепление доллара, которое также наблюдается второй день подряд. Инвесторы ждут замедления темпов смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы США.
 
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