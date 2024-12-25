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При крушении самолета в Актау пострадали десять россиян
При крушении самолета в Актау пострадали десять россиян - 25.12.2024, ПРАЙМ
При крушении самолета в Актау пострадали десять россиян
По предварительным данным, в результате крушения самолета на западе Казахстана пострадали 10 россиян, сообщает пресс-служба посольства в республике. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T13:56+0300
2024-12-25T13:56+0300
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авиакатастрофа
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АЛМА-АТА, 25 дек - ПРАЙМ. По предварительным данным, в результате крушения самолета на западе Казахстана пострадали 10 россиян, сообщает пресс-служба посольства в республике. "Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении дипмиссии. Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. В Росавиации сообщили, что самолет столкнулся с птицами, после чего возникла нештатная ситуация, и командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек.Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с авиакатастрофой прервал визит в Россию и вернулся в Баку, где провел совещание. Он взял ситуацию под свой личный контроль. Причины случившегося выясняются, будет проведено тщательное расследование.
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Крушение самолета в Актау
Машина скорой помощи в аэропорту Баку ожидает прибытия граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе в Актау. Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL летел из Баку в Грозный, но из-за тумана в месте назначения полетел на другой аэродром. Самолет потерпел крушение под Актау, по предварительной версии, после столкновения с птицами.
2024-12-25T13:56+0300
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казахстан, алма-ата, azerbaijan airlines, росавиация, баку, мчс, общество , авиакатастрофа
КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, Azerbaijan Airlines, Росавиация, Баку, МЧС, Общество , авиакатастрофа
При крушении самолета в Актау пострадали десять россиян
Посольство сообщило о 10 пострадавших россиянах после авиакатастрофы в Актау
АЛМА-АТА, 25 дек - ПРАЙМ. По предварительным данным, в результате крушения самолета на западе Казахстана пострадали 10 россиян, сообщает пресс-служба посольства в республике.
"Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении дипмиссии.
Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. В Росавиации сообщили, что самолет столкнулся с птицами, после чего возникла нештатная ситуация, и командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с авиакатастрофой прервал визит в Россию и вернулся в Баку, где провел совещание. Он взял ситуацию под свой личный контроль. Причины случившегося выясняются, будет проведено тщательное расследование.
AZAL опубликовала список пассажиров самолета, разбившегося в Актау