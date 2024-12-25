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Пилоты AZAL до последнего пытались избежать крушения, сообщил источник

Пилоты AZAL до последнего пытались избежать крушения, сообщил источник - 25.12.2024, ПРАЙМ

Пилоты AZAL до последнего пытались избежать крушения, сообщил источник

Пилоты самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) до последнего старались избежать крушения, капитан борта пытался посадить самолет в поле близ аэропорта в Актау,... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T17:14+0300

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2024-12-25T17:14+0300

баку

казахстан

грозный

azal

росавиация

авиакатастрофа

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БАКУ, 25 дек – ПРАЙМ. Пилоты самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) до последнего старались избежать крушения, капитан борта пытался посадить самолет в поле близ аэропорта в Актау, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. "Мы просмотрели все видеокадры и данные движения воздушного судна по радарам. Выяснилось, что пилоты долгое время пытались удержать самолет на небе. Они до последнего старались избежать крушения. Имеется информация, что капитан даже пытался посадить самолет на пустырь, где имелась ровная поверхность близ аэропорта Актау", - сказал источник. Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. В Росавиации сообщили, что самолет столкнулся с птицами, после чего возникла нештатная ситуация, и командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

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баку

казахстан

грозный

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Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром. 2024-12-25T17:14+0300 true PT1M09S

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баку, казахстан, грозный, azal, росавиация, авиакатастрофа