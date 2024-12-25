https://1prime.ru/20241225/aktau-853863168.html
Пилоты AZAL до последнего пытались избежать крушения, сообщил источник
Пилоты AZAL до последнего пытались избежать крушения, сообщил источник - 25.12.2024, ПРАЙМ
Пилоты AZAL до последнего пытались избежать крушения, сообщил источник
Пилоты самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) до последнего старались избежать крушения, капитан борта пытался посадить самолет в поле близ аэропорта в Актау,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T17:14+0300
2024-12-25T17:14+0300
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росавиация
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БАКУ, 25 дек – ПРАЙМ. Пилоты самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) до последнего старались избежать крушения, капитан борта пытался посадить самолет в поле близ аэропорта в Актау, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. "Мы просмотрели все видеокадры и данные движения воздушного судна по радарам. Выяснилось, что пилоты долгое время пытались удержать самолет на небе. Они до последнего старались избежать крушения. Имеется информация, что капитан даже пытался посадить самолет на пустырь, где имелась ровная поверхность близ аэропорта Актау", - сказал источник. Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. В Росавиации сообщили, что самолет столкнулся с птицами, после чего возникла нештатная ситуация, и командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
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Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау
Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром.
2024-12-25T17:14+0300
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баку, казахстан, грозный, azal, росавиация, авиакатастрофа
Баку, КАЗАХСТАН, Грозный, AZAL, Росавиация, авиакатастрофа
Пилоты AZAL до последнего пытались избежать крушения, сообщил источник
Пилоты борта AZAL пытались посадить самолет в поле, чтобы избежать крушения
БАКУ, 25 дек – ПРАЙМ. Пилоты самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) до последнего старались избежать крушения, капитан борта пытался посадить самолет в поле близ аэропорта в Актау, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли.
"Мы просмотрели все видеокадры и данные движения воздушного судна по радарам. Выяснилось, что пилоты долгое время пытались удержать самолет на небе. Они до последнего старались избежать крушения. Имеется информация, что капитан даже пытался посадить самолет на пустырь, где имелась ровная поверхность близ аэропорта Актау", - сказал источник.
Алиев назвал преждевременными разговоры о причинам катастрофы вблизи Актау
Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. В Росавиации сообщили, что самолет столкнулся с птицами, после чего возникла нештатная ситуация, и командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.