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Российский рынок акций завершил торги в плюсе - 25.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241225/aktsii-853865788.html
Российский рынок акций завершил торги в плюсе
Российский рынок акций завершил торги в плюсе - 25.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги в плюсе
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T18:59+0300
2024-12-25T19:00+0300
экономика
российский рынок акций
торги
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,56%, до 2 732,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,74%, до 933,25 пункта, а долларовый индекс РТС - на 1,82%, до 864,25 пункта.
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российский рынок акций, торги
Экономика, российский рынок акций, Торги
18:59 25.12.2024 (обновлено: 19:00 25.12.2024)
 
Российский рынок акций завершил торги в плюсе

Российский рынок акций в основную сессию среды вырос на 1,56%

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,56%, до 2 732,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,74%, до 933,25 пункта, а долларовый индекс РТС - на 1,82%, до 864,25 пункта.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Торги акциями "Икс 5" с тикером X5 стартуют на Мосбирже
Вчера, 11:22
 
Экономикароссийский рынок акцийТорги
 
 
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