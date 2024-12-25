https://1prime.ru/20241225/aktsii-853865788.html

Российский рынок акций завершил торги в плюсе

Российский рынок акций завершил торги в плюсе - 25.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги в плюсе

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи. | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T18:59+0300

2024-12-25T18:59+0300

2024-12-25T19:00+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,56%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,56%, до 2 732,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,74%, до 933,25 пункта, а долларовый индекс РТС - на 1,82%, до 864,25 пункта.

https://1prime.ru/20241224/torgi-853822766.html

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российский рынок акций, торги