https://1prime.ru/20241225/aliev-853850856.html

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T12:33+0300

2024-12-25T12:33+0300

2024-12-25T12:56+0300

azerbaijan airlines

снг

владимир путин

азербайджан

москва

казахстан

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/82797/96/827979645_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_ab93dd521c53d1f3772d718180c4c6d3.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау. "Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств-участников СНГ... во время нахождения в воздушном пространстве РФ, было доложено об авиакатастрофе. Глава государства дал поручение срочно вернуться", - говорится в заявлении пресс-службы Алиева.Находясь в самолете, он дал необходимые поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер. Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой и взял ситуацию под свой личный контроль, сообщили в пресс-службе.Алиев и Путин поговорили по телефону, обсудили авиакатастрофу в Актау и выразили соболезнования в связи с гибелью людей.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Самолет столкнулся с птицами и командир решил идти на запасной аэродром в Актау, сообщили в Росавиации. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.

https://1prime.ru/20241225/spisok-853850702.html

азербайджан

москва

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

azerbaijan airlines, снг, владимир путин, азербайджан, москва, казахстан, росавиация