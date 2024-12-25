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Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау
Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ
Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T12:33+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау. "Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств-участников СНГ... во время нахождения в воздушном пространстве РФ, было доложено об авиакатастрофе. Глава государства дал поручение срочно вернуться", - говорится в заявлении пресс-службы Алиева.Находясь в самолете, он дал необходимые поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер. Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой и взял ситуацию под свой личный контроль, сообщили в пресс-службе.Алиев и Путин поговорили по телефону, обсудили авиакатастрофу в Актау и выразили соболезнования в связи с гибелью людей.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Самолет столкнулся с птицами и командир решил идти на запасной аэродром в Актау, сообщили в Росавиации. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
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azerbaijan airlines, снг, владимир путин, азербайджан, москва, казахстан, росавиация
Azerbaijan Airlines, СНГ, Владимир Путин, АЗЕРБАЙДЖАН, МОСКВА, КАЗАХСТАН, Росавиация
12:33 25.12.2024 (обновлено: 12:56 25.12.2024)
 
Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау

Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за авиакатастрофы в Актау

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
%Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил президенту России Владимиру Путину, что не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау.
"Президенту Ильхаму Алиеву, отбывшему в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите глав государств-участников СНГ... во время нахождения в воздушном пространстве РФ, было доложено об авиакатастрофе. Глава государства дал поручение срочно вернуться", - говорится в заявлении пресс-службы Алиева.
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12:22
Находясь в самолете, он дал необходимые поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер. Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой и взял ситуацию под свой личный контроль, сообщили в пресс-службе.
Алиев и Путин поговорили по телефону, обсудили авиакатастрофу в Актау и выразили соболезнования в связи с гибелью людей.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Самолет столкнулся с птицами и командир решил идти на запасной аэродром в Актау, сообщили в Росавиации. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
 
Azerbaijan AirlinesСНГВладимир ПутинАЗЕРБАЙДЖАНМОСКВАКАЗАХСТАНРосавиация
 
 
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