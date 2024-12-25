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Алиев назвал преждевременными разговоры о причинам катастрофы вблизи Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Алиев назвал преждевременными разговоры о причинам катастрофы вблизи Актау
Алиев назвал преждевременными разговоры о причинам катастрофы вблизи Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ
Алиев назвал преждевременными разговоры о причинам катастрофы вблизи Актау
Обсуждать причины авиакатастрофы вблизи Актау на данный момент рано, так как необходимо провести полное расследование. Такое заявление сделал азербайджанский... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T15:37+0300
2024-12-25T15:37+0300
происшествия
азербайджан
самолет
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Обсуждать причины авиакатастрофы вблизи Актау на данный момент рано, так как необходимо провести полное расследование. Такое заявление сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев.Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа, и около 30 из них выжили. Как сообщили в посольстве России, 10 граждан РФ находятся в больницах Актау. Алиев рассказал, что воздушное судно из-за плохих погодных условий сменило курс и направилось к аэропорту Актау, где произошла авария при посадке. Он напомнил, что генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, и после расследования можно будет с уверенностью обсуждать причины аварии.
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азербайджан
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азербайджан, самолет
Происшествия, АЗЕРБАЙДЖАН, самолет
15:37 25.12.2024
 
Алиев назвал преждевременными разговоры о причинам катастрофы вблизи Актау

Алиев заявил, что говорить о причинах авиакатастрофы вблизи Актау преждевременно

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджан. День второй
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Обсуждать причины авиакатастрофы вблизи Актау на данный момент рано, так как необходимо провести полное расследование. Такое заявление сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа, и около 30 из них выжили. Как сообщили в посольстве России, 10 граждан РФ находятся в больницах Актау.
Алиев рассказал, что воздушное судно из-за плохих погодных условий сменило курс и направилось к аэропорту Актау, где произошла авария при посадке. Он напомнил, что генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, и после расследования можно будет с уверенностью обсуждать причины аварии.
%Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
Алиев не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за катастрофы в Актау
12:33
 
ПроисшествияАЗЕРБАЙДЖАНсамолет
 
 
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