https://1prime.ru/20241225/aliev-853860322.html

Алиев назвал преждевременными разговоры о причинам катастрофы вблизи Актау

Алиев назвал преждевременными разговоры о причинам катастрофы вблизи Актау - 25.12.2024, ПРАЙМ

Алиев назвал преждевременными разговоры о причинам катастрофы вблизи Актау

Обсуждать причины авиакатастрофы вблизи Актау на данный момент рано, так как необходимо провести полное расследование. Такое заявление сделал азербайджанский... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T15:37+0300

2024-12-25T15:37+0300

2024-12-25T15:37+0300

происшествия

азербайджан

самолет

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Обсуждать причины авиакатастрофы вблизи Актау на данный момент рано, так как необходимо провести полное расследование. Такое заявление сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев.Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая пять членов экипажа, и около 30 из них выжили. Как сообщили в посольстве России, 10 граждан РФ находятся в больницах Актау. Алиев рассказал, что воздушное судно из-за плохих погодных условий сменило курс и направилось к аэропорту Актау, где произошла авария при посадке. Он напомнил, что генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, и после расследования можно будет с уверенностью обсуждать причины аварии.

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азербайджан

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азербайджан, самолет