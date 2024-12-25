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Алиханов рассказал о росте производства елочных игрушек

Алиханов рассказал о росте производства елочных игрушек - 25.12.2024, ПРАЙМ

Алиханов рассказал о росте производства елочных игрушек

Объем производства изделий для новогодних праздников за январь-октябрь текущего года вырос в стране на 8% в годовом выражении и составил около 1 миллиарда... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T01:54+0300

2024-12-25T01:54+0300

2024-12-25T01:54+0300

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Объем производства изделий для новогодних праздников за январь-октябрь текущего года вырос в стране на 8% в годовом выражении и составил около 1 миллиарда рублей, что говорит о сохранении спроса на продукцию, несмотря на его сезонность, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Рассматривая динамику отечественного производства елочных игрушек, отмечу положительную тенденцию. Объем производства изделий для новогодних праздников в целом за 10 месяцев 2024 года составил порядка 1 миллиарда рублей, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года. Статистика подтверждает сохранение спроса на продукцию, несмотря на его сезонность", - сказал Алиханов. Министр отметил, что рынок елочных украшений с учетом текущих тенденций должен стать более привлекательным для российских производителей. Кроме того, государство готово поддержать возвращение моды на отечественную продукцию. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.

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