Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал о росте производства елочных игрушек - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241225/alihanov-853840545.html
Алиханов рассказал о росте производства елочных игрушек
Алиханов рассказал о росте производства елочных игрушек - 25.12.2024, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о росте производства елочных игрушек
Объем производства изделий для новогодних праздников за январь-октябрь текущего года вырос в стране на 8% в годовом выражении и составил около 1 миллиарда... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T01:54+0300
2024-12-25T01:54+0300
бизнес
экономика
россия
москва
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853840545.jpg?1735080894
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Объем производства изделий для новогодних праздников за январь-октябрь текущего года вырос в стране на 8% в годовом выражении и составил около 1 миллиарда рублей, что говорит о сохранении спроса на продукцию, несмотря на его сезонность, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Рассматривая динамику отечественного производства елочных игрушек, отмечу положительную тенденцию. Объем производства изделий для новогодних праздников в целом за 10 месяцев 2024 года составил порядка 1 миллиарда рублей, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года. Статистика подтверждает сохранение спроса на продукцию, несмотря на его сезонность", - сказал Алиханов. Министр отметил, что рынок елочных украшений с учетом текущих тенденций должен стать более привлекательным для российских производителей. Кроме того, государство готово поддержать возвращение моды на отечественную продукцию. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
01:54 25.12.2024
 
Алиханов рассказал о росте производства елочных игрушек

Глава Минпромторга Алиханов: производство елочных игрушек в России выросло на 8%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Объем производства изделий для новогодних праздников за январь-октябрь текущего года вырос в стране на 8% в годовом выражении и составил около 1 миллиарда рублей, что говорит о сохранении спроса на продукцию, несмотря на его сезонность, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Рассматривая динамику отечественного производства елочных игрушек, отмечу положительную тенденцию. Объем производства изделий для новогодних праздников в целом за 10 месяцев 2024 года составил порядка 1 миллиарда рублей, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года. Статистика подтверждает сохранение спроса на продукцию, несмотря на его сезонность", - сказал Алиханов.
Министр отметил, что рынок елочных украшений с учетом текущих тенденций должен стать более привлекательным для российских производителей. Кроме того, государство готово поддержать возвращение моды на отечественную продукцию.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала