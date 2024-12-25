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Алиханов рассказал о производстве спортивных товаров в России - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Алиханов рассказал о производстве спортивных товаров в России
Алиханов рассказал о производстве спортивных товаров в России - 25.12.2024, ПРАЙМ
Алиханов рассказал о производстве спортивных товаров в России
Производство спортивных товаров в России за январь-октябрь текущего года составило 18,3 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T03:13+0300
2024-12-25T03:13+0300
бизнес
экономика
россия
рф
москва
калужская область
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Производство спортивных товаров в России за январь-октябрь текущего года составило 18,3 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Производство спортивных товаров за период с января по октябрь 2024 года составило 18,3 миллиарда рублей. Для сравнения – за весь 2023 год производство спортивных товаров составило 15,1 миллиардов рублей, что на 9% превысило показатель 2022 года", - сказал Алиханов. Министр добавил, что отечественная спортивная индустрия демонстрирует положительную динамику объемов производства несмотря на санкционное давление и прекращение поставок в Россию мировых спортивных брендов спортивного оборудования. Кроме того, в РФ есть крупные производители спортивных товаров. "Так, в Калужской области размещена компания – мировой лидер по производству спортивно-беговых лыж "Центр спортивных технологий". В Московской области производят профессиональные волейбольные мячи "Волар", в Пермском крае – крупная фабрика "Трек", производящая различные виды спортивных ботинок. У нас также множество крупных производителей тренажеров для фитнес-залов из Санкт-Петербурга, Челябинской области и других регионов", - рассказал министр. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
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бизнес, россия, рф, москва, калужская область, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Калужская область, Антон Алиханов, Минпромторг
03:13 25.12.2024
 
Алиханов рассказал о производстве спортивных товаров в России

Минпромторг: производство спортивных товаров в России составило 18,3 миллиарда рублей

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Производство спортивных товаров в России за январь-октябрь текущего года составило 18,3 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Производство спортивных товаров за период с января по октябрь 2024 года составило 18,3 миллиарда рублей. Для сравнения – за весь 2023 год производство спортивных товаров составило 15,1 миллиардов рублей, что на 9% превысило показатель 2022 года", - сказал Алиханов.
Министр добавил, что отечественная спортивная индустрия демонстрирует положительную динамику объемов производства несмотря на санкционное давление и прекращение поставок в Россию мировых спортивных брендов спортивного оборудования. Кроме того, в РФ есть крупные производители спортивных товаров.
"Так, в Калужской области размещена компания – мировой лидер по производству спортивно-беговых лыж "Центр спортивных технологий". В Московской области производят профессиональные волейбольные мячи "Волар", в Пермском крае – крупная фабрика "Трек", производящая различные виды спортивных ботинок. У нас также множество крупных производителей тренажеров для фитнес-залов из Санкт-Петербурга, Челябинской области и других регионов", - рассказал министр.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМОСКВАКалужская областьАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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