https://1prime.ru/20241225/alihanov-853841222.html
Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций
Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций - 25.12.2024, ПРАЙМ
Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций
Спортивным федерациям и производителям в России надо налаживания взаимодействия для развития отечественного производства спортивных товаров, заявил в интервью... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T03:49+0300
2024-12-25T03:49+0300
2024-12-25T03:49+0300
бизнес
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экономика
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москва
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Спортивным федерациям и производителям в России надо налаживания взаимодействия для развития отечественного производства спортивных товаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Важно отметить необходимость налаживания взаимодействия спортивных федераций и отечественных производителей. Такое сотрудничество окажет значительное влияние на развитие отечественного производства спортивных товаров", - сказал министр.
Алиханов отмечал, что производство товаров в области спорта в России демонстрирует положительную динамику несмотря на санкционное давление и прекращение поставок в РФ мировых спортивных брендов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
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бизнес, россия, рф, москва, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций
Алиханов: нужно налаживать взаимодействие спортивных федераций и производителей
МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Спортивным федерациям и производителям в России надо налаживания взаимодействия для развития отечественного производства спортивных товаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Важно отметить необходимость налаживания взаимодействия спортивных федераций и отечественных производителей. Такое сотрудничество окажет значительное влияние на развитие отечественного производства спортивных товаров", - сказал министр.
Алиханов отмечал, что производство товаров в области спорта в России демонстрирует положительную динамику несмотря на санкционное давление и прекращение поставок в РФ мировых спортивных брендов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.