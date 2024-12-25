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Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций
Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций - 25.12.2024, ПРАЙМ
Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций
Спортивным федерациям и производителям в России надо налаживания взаимодействия для развития отечественного производства спортивных товаров, заявил в интервью... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T03:49+0300
2024-12-25T03:49+0300
бизнес
россия
экономика
рф
москва
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Спортивным федерациям и производителям в России надо налаживания взаимодействия для развития отечественного производства спортивных товаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Важно отметить необходимость налаживания взаимодействия спортивных федераций и отечественных производителей. Такое сотрудничество окажет значительное влияние на развитие отечественного производства спортивных товаров", - сказал министр. Алиханов отмечал, что производство товаров в области спорта в России демонстрирует положительную динамику несмотря на санкционное давление и прекращение поставок в РФ мировых спортивных брендов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
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бизнес, россия, рф, москва, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
03:49 25.12.2024
 
Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций

Алиханов: нужно налаживать взаимодействие спортивных федераций и производителей

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Спортивным федерациям и производителям в России надо налаживания взаимодействия для развития отечественного производства спортивных товаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Важно отметить необходимость налаживания взаимодействия спортивных федераций и отечественных производителей. Такое сотрудничество окажет значительное влияние на развитие отечественного производства спортивных товаров", - сказал министр.
Алиханов отмечал, что производство товаров в области спорта в России демонстрирует положительную динамику несмотря на санкционное давление и прекращение поставок в РФ мировых спортивных брендов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМОСКВААнтон АлихановМинпромторг
 
 
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