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Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций

Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций - 25.12.2024, ПРАЙМ

Алиханов призвал налаживать взаимодействие спортивных федераций

Спортивным федерациям и производителям в России надо налаживания взаимодействия для развития отечественного производства спортивных товаров, заявил в интервью... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T03:49+0300

2024-12-25T03:49+0300

2024-12-25T03:49+0300

бизнес

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москва

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Спортивным федерациям и производителям в России надо налаживания взаимодействия для развития отечественного производства спортивных товаров, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Важно отметить необходимость налаживания взаимодействия спортивных федераций и отечественных производителей. Такое сотрудничество окажет значительное влияние на развитие отечественного производства спортивных товаров", - сказал министр. Алиханов отмечал, что производство товаров в области спорта в России демонстрирует положительную динамику несмотря на санкционное давление и прекращение поставок в РФ мировых спортивных брендов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.

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бизнес, россия, рф, москва, антон алиханов, минпромторг