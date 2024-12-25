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Алиханов оценил перспективы создания совместных предприятий за рубежом - 25.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханов оценил перспективы создания совместных предприятий за рубежом
Алиханов оценил перспективы создания совместных предприятий за рубежом - 25.12.2024, ПРАЙМ
Алиханов оценил перспективы создания совместных предприятий за рубежом
Создание совместных предприятий за рубежом открывает для России перспективы ускоренного освоения новых рынков в условиях международных санкций, такое мнение в... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T06:52+0300
2024-12-25T06:52+0300
россия
экономика
москва
рф
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Создание совместных предприятий за рубежом открывает для России перспективы ускоренного освоения новых рынков в условиях международных санкций, такое мнение в интервью РИА Новости выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Реализация проектов по размещению российских производств за рубежом показала нам, что бизнесу становится легче "приближаться" непосредственно к рынкам сбыта: больше инвестировать, входить в кооперационные цепочки с иностранными игроками, получать от локальных поставщиков компоненты, сырье и комплектующие, которые пока еще, может быть, не производятся в России", - пояснил Алиханов. "Кроме того, создание совместных предприятий за рубежом открывает перспективы по ускоренному и упрощенному освоению новых рынков в условиях санкций и выстраиванию долгосрочного технологического сотрудничества с новыми партнерами", - сказал он. Министр добавил, что эти факторы позволяют увеличить внешнеторговый оборот России и вывести торгово-экономические связи с зарубежными странами на новый уровень. С 2025 года для развития зарубежной инфраструктуры будет запущен новый федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры". В рамках таких предприятий производится административное сопровождение, прозрачность процедур, участие государственных институтов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
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россия, москва, рф, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
06:52 25.12.2024
 
Алиханов оценил перспективы создания совместных предприятий за рубежом

Алиханов: создание совместных предприятий за рубежом открывает новые рынки

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Создание совместных предприятий за рубежом открывает для России перспективы ускоренного освоения новых рынков в условиях международных санкций, такое мнение в интервью РИА Новости выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Реализация проектов по размещению российских производств за рубежом показала нам, что бизнесу становится легче "приближаться" непосредственно к рынкам сбыта: больше инвестировать, входить в кооперационные цепочки с иностранными игроками, получать от локальных поставщиков компоненты, сырье и комплектующие, которые пока еще, может быть, не производятся в России", - пояснил Алиханов.
"Кроме того, создание совместных предприятий за рубежом открывает перспективы по ускоренному и упрощенному освоению новых рынков в условиях санкций и выстраиванию долгосрочного технологического сотрудничества с новыми партнерами", - сказал он.
Министр добавил, что эти факторы позволяют увеличить внешнеторговый оборот России и вывести торгово-экономические связи с зарубежными странами на новый уровень. С 2025 года для развития зарубежной инфраструктуры будет запущен новый федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры". В рамках таких предприятий производится административное сопровождение, прозрачность процедур, участие государственных институтов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 9.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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