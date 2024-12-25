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В России резко подорожали автозапчасти. Что будет дальше - 25.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241225/avtozapchasti-853866978.html
В России резко подорожали автозапчасти. Что будет дальше
В России резко подорожали автозапчасти. Что будет дальше - 25.12.2024, ПРАЙМ
В России резко подорожали автозапчасти. Что будет дальше
Средняя цена на "расходники" и запчасти для мелкого ремонта авто в Российской Федерации увеличилась на 18% к прошлогоднему декабрю. Однако суммарно средняя цена | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T20:52+0300
2024-12-25T21:01+0300
экономика
россия
автозапчасти
рост цен
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на "расходники" и запчасти для мелкого ремонта авто в Российской Федерации увеличилась на 18% к прошлогоднему декабрю. Однако суммарно средняя цена в течение года повысилась не так сильно - примерно на 10%, констатировали в международной сети автосервисов Fit Service.Эксперты отмечают, что значительная часть автозапчастей импортируются, и поскольку доллар в конце ноября сильно укрепился, в декабре заметно выросли и цены на многие позиции.Также в Fit Service обратили внимание, что курсовая динамика отражается и на стоимости логистики, которая и без влияния курса в течение года подорожала на 20-40%, что, конечно, тоже сыграло свою роль в повышение цен на автозапчасти.При этом дилеры, по словам главы Fit Service Татьяны Овчинниковой, закупили автозапчасти с большим запасам и по старым ценам, к тому же в стране появилось много новых производителей из сегмента "эконом", "поэтому по итогам года мы не увидим значительной динамики средних цен в данной товарной группе - основной рост цен пришелся именно на декабрь".
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россия, автозапчасти, рост цен
Экономика, РОССИЯ, автозапчасти, рост цен
20:52 25.12.2024 (обновлено: 21:01 25.12.2024)
 
В России резко подорожали автозапчасти. Что будет дальше

Fit Service: запчасти и расходники для автомобилей подорожали за год на 18%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк!Знак процента в витрине
!Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Средняя цена на "расходники" и запчасти для мелкого ремонта авто в Российской Федерации увеличилась на 18% к прошлогоднему декабрю. Однако суммарно средняя цена в течение года повысилась не так сильно - примерно на 10%, констатировали в международной сети автосервисов Fit Service.
Эксперты отмечают, что значительная часть автозапчастей импортируются, и поскольку доллар в конце ноября сильно укрепился, в декабре заметно выросли и цены на многие позиции.
Также в Fit Service обратили внимание, что курсовая динамика отражается и на стоимости логистики, которая и без влияния курса в течение года подорожала на 20-40%, что, конечно, тоже сыграло свою роль в повышение цен на автозапчасти.
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При этом дилеры, по словам главы Fit Service Татьяны Овчинниковой, закупили автозапчасти с большим запасам и по старым ценам, к тому же в стране появилось много новых производителей из сегмента "эконом", "поэтому по итогам года мы не увидим значительной динамики средних цен в данной товарной группе - основной рост цен пришелся именно на декабрь".
 
ЭкономикаРОССИЯавтозапчастирост цен
 
 
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