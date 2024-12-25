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Биржевая цена бензина в России растет в ходе торгов 25 декабря

Биржевая цена бензина в России растет в ходе торгов 25 декабря - 25.12.2024, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина в России растет в ходе торгов 25 декабря

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет второй торговый день подряд, также дорожает и... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T14:45+0300

2024-12-25T14:45+0300

2024-12-25T14:45+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет второй торговый день подряд, также дорожает и зимнее дизельное топливо, следует из материалов торгов. Так, цена марки Аи-92 за день выросла по территориальному индексу Европейской части России на 1,19%, до 51 688 рублей за тонну. Стоимость Аи-95 поднялась на 0,23% - до 54 349 рублей за тонну. Цена на зимнее дизельное топливо по итогам торгов среды выросла на 0,35%, до 69 247 рублей за тонну, на летнее - на 1,51%, до 54 052 рублей. В то же время тонна межсезонного дизтоплива подешевела на 0,64% - до 55 102 рублей. Мазут вырос в цене на 0,5% - до 29 775 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросла на 9,77%, до 17 157 рублей за тонну. Ранее во вторник Федеральная антимонопольная служба РФ выдвинула предложение донастроить демпферный механизм, ввести расчет не только по Аи-92, но и по марке Аи-95. Также ФАС проводит проверку соблюдения нефтяными компаниями критериев регулярности и равномерности продажи топлива на бирже. В ближайшее время служба намерена скорректировать эти критерии. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

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