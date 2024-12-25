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Российский рынок усилил рост до более чем 1,5 процента
Российский рынок усилил рост до более чем 1,5 процента - 25.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок усилил рост до более чем 1,5 процента
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии среды, следует из данных торгов. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T16:39+0300
2024-12-25T16:39+0300
2024-12-25T16:39+0300
россия
биржевые торги
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии среды, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.19 мск подскакивает на 1,6%, до 2 733,94 пункта. "Российский рынок акций открылся вниз и некоторое время снижался, немного не дойдя до минимума недели. Однако вскоре наши фондовые индикаторы стали быстро повышаться и переписали вчерашний максимум. Давление на индекс Мосбиржи продолжает оказывать восходящая динамика курса рубля. В целом активность на мировых рынках пониженная, большинство ключевых бирж закрыто на рождественский выходной", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций" "Позитивные настроения преобладают на российском фондовом рынке. Инвесторы воспользовались снижением индексов в начале торгов в среду, чтобы нарастить позиции в акциях... Динамика отражает резкую смену настроений в положительную сторону со стороны участников рынка в отношении перспектив ключевой ставки, учитывая в том числе падение доходности 2-летних ОФЗ ниже 18%", - добавляет Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". В лидерах роста котировок - акции ДВМП (+8,33%), "Газпрома" (+4,49%), НМТП (+4,4%), префы "Транснефти" (+3,8%), обыкновенные акции Московской биржи (+3,68%), "Совкомфлота" (+3,5%). В лидерах же снижения - акции "Сегежи" (-1,03%), "Фосагро" (-0,99%), "Абрау Дюрсо" (-0,79%), "Соллерса" (-0,76%), "Эн+" (-0,35%). "Если сегодняшние данные Росстата по инфляции не покажут ее дальнейший рост, скорее всего, наш рынок предпримет попытку преодолеть ближайшее сопротивление в виде установленной в понедельник месячной вершины 2739 пунктов", - отмечает Бабин. Впрочем, завтра общая рыночная ситуация вряд ли существенно изменится, поэтому возможна боковая динамика и относительно низкие торговые обороты, заключает он.
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россия, биржевые торги
Российский рынок усилил рост до более чем 1,5 процента
Российский рынок усиливает рост в ходе торгов 25 декабря до более чем 1,5%
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост во второй половине основной торговой сессии среды, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 16.19 мск подскакивает на 1,6%, до 2 733,94 пункта.
"Российский рынок акций открылся вниз и некоторое время снижался, немного не дойдя до минимума недели. Однако вскоре наши фондовые индикаторы стали быстро повышаться и переписали вчерашний максимум. Давление на индекс Мосбиржи продолжает оказывать восходящая динамика курса рубля. В целом активность на мировых рынках пониженная, большинство ключевых бирж закрыто на рождественский выходной", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций"
Мосбиржа возобновит утренние сессии на фондовом и срочном рынках
"Позитивные настроения преобладают на российском фондовом рынке. Инвесторы воспользовались снижением индексов в начале торгов в среду, чтобы нарастить позиции в акциях... Динамика отражает резкую смену настроений в положительную сторону со стороны участников рынка в отношении перспектив ключевой ставки, учитывая в том числе падение доходности 2-летних ОФЗ ниже 18%", - добавляет Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".
В лидерах роста котировок - акции ДВМП (+8,33%), "Газпрома" (+4,49%), НМТП (+4,4%), префы "Транснефти" (+3,8%), обыкновенные акции Московской биржи (+3,68%), "Совкомфлота" (+3,5%). В лидерах же снижения - акции "Сегежи" (-1,03%), "Фосагро" (-0,99%), "Абрау Дюрсо" (-0,79%), "Соллерса" (-0,76%), "Эн+" (-0,35%).
"Если сегодняшние данные Росстата по инфляции не покажут ее дальнейший рост, скорее всего, наш рынок предпримет попытку преодолеть ближайшее сопротивление в виде установленной в понедельник месячной вершины 2739 пунктов", - отмечает Бабин. Впрочем, завтра общая рыночная ситуация вряд ли существенно изменится, поэтому возможна боковая динамика и относительно низкие торговые обороты, заключает он.