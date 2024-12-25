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СМИ: Британия отстает от России, Ирана и Китая по финансированию обороны - 25.12.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Британия отстает от России, Ирана и Китая по финансированию обороны
СМИ: Британия отстает от России, Ирана и Китая по финансированию обороны - 25.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: Британия отстает от России, Ирана и Китая по финансированию обороны
Великобритания увеличила объем финансирования обороны, но все равно отстает по этому показателю от России, Ирана и Китая, пишет британская газета Times. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T02:27+0300
2024-12-25T02:27+0300
экономика
мировая экономика
великобритания
иран
китай
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Великобритания увеличила объем финансирования обороны, но все равно отстает по этому показателю от России, Ирана и Китая, пишет британская газета Times. "Великобритания отстает по мере перевооружения... За десятилетие недостаточных инвестиций в оборону Великобритания не смогла сравниться по уровню ремилитаризации с Россией, Ираном и Китаем", - говорится в публикации. По данным газеты, за последние десять лет Россия, Иран и Китай увеличили расходы на оборону на 34%, 57% и 60% соответственно. Уточняется, что оборонный бюджет Великобритании вырос на 14% "в денежном выражении 2022 года". Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооружённые силы королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем. До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
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мировая экономика, великобритания, иран, китай
Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИРАН, КИТАЙ
02:27 25.12.2024
 
СМИ: Британия отстает от России, Ирана и Китая по финансированию обороны

Times: Британия отстает от России, Ирана и Китая по уровню ремилитаризации

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Великобритания увеличила объем финансирования обороны, но все равно отстает по этому показателю от России, Ирана и Китая, пишет британская газета Times.
"Великобритания отстает по мере перевооружения... За десятилетие недостаточных инвестиций в оборону Великобритания не смогла сравниться по уровню ремилитаризации с Россией, Ираном и Китаем", - говорится в публикации.
По данным газеты, за последние десять лет Россия, Иран и Китай увеличили расходы на оборону на 34%, 57% и 60% соответственно.
Уточняется, что оборонный бюджет Великобритании вырос на 14% "в денежном выражении 2022 года".
Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что вооружённые силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий. В июле Хили заявлял, что вооружённые силы королевства сталкиваются с рядом серьёзных проблем.
До этого в докладе комитета обороны при правительстве Великобритании сообщалось, что британская армия не готова к потенциальной масштабной и длительной войне из-за нехватки личного состава, а также проблем, связанных с набором и удержанием военнослужащих. Комитет по обороне призвал правительство сделать "трудный выбор": либо полностью инвестировать в армию, либо признать, что правильная расстановка приоритетов боевых действий будет означать меньшую доступность большего числа задач.
 
ЭкономикаМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯИРАНКИТАЙ
 
 
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