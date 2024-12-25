https://1prime.ru/20241225/byudzhet-853845003.html
Силуанов оценил поступления в бюджет России от приватизации в 2024 году
Силуанов оценил поступления в бюджет России от приватизации в 2024 году - 25.12.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил поступления в бюджет России от приватизации в 2024 году
Федеральный бюджет РФ по итогам текущего года получит от приватизации больше планов - 130 миллиардов рублей, а в 2025 году - больше запланированных 80... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T09:45+0300
2024-12-25T09:45+0300
2024-12-25T09:45+0300
россия
антон силуанов
бюджет
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам текущего года получит от приватизации больше планов - 130 миллиардов рублей, а в 2025 году - больше запланированных 80 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы в этом году превысили наши планы от продажи имущества. И в этом году мы получим более 130 миллиардов рублей таких доходов от приватизации, от продажи имущества, что выше наших планов. Такая политика продолжится и в следующем году", - приводит слова Силуанова Telegram-канал "Вести". "Мы будем реализовывать активы, которые поступают к нам и которые являются такими бизнес-активами, их лучше продать, чтобы они работали эффективно, частники управляли. На следующий год планируется проводить такую же политику. Более 80 миллиардов рублей заложено в бюджете от поступления таких активов. Думаю, что будет выше", - добавил министр.
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россия, антон силуанов, бюджет
РОССИЯ, Антон Силуанов, бюджет
Силуанов оценил поступления в бюджет России от приватизации в 2024 году
Силуанов: бюджет РФ в 2024 году получит от приватизации 130 миллиардов рублей
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам текущего года получит от приватизации больше планов - 130 миллиардов рублей, а в 2025 году - больше запланированных 80 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы в этом году превысили наши планы от продажи имущества. И в этом году мы получим более 130 миллиардов рублей таких доходов от приватизации, от продажи имущества, что выше наших планов. Такая политика продолжится и в следующем году", - приводит слова Силуанова Telegram-канал "Вести".
"Мы будем реализовывать активы, которые поступают к нам и которые являются такими бизнес-активами, их лучше продать, чтобы они работали эффективно, частники управляли. На следующий год планируется проводить такую же политику. Более 80 миллиардов рублей заложено в бюджете от поступления таких активов. Думаю, что будет выше", - добавил министр.
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