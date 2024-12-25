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Силуанов оценил поступления в бюджет России от приватизации в 2024 году

Силуанов оценил поступления в бюджет России от приватизации в 2024 году - 25.12.2024, ПРАЙМ

Силуанов оценил поступления в бюджет России от приватизации в 2024 году

Федеральный бюджет РФ по итогам текущего года получит от приватизации больше планов - 130 миллиардов рублей, а в 2025 году - больше запланированных 80... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T09:45+0300

2024-12-25T09:45+0300

2024-12-25T09:45+0300

россия

антон силуанов

бюджет

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ по итогам текущего года получит от приватизации больше планов - 130 миллиардов рублей, а в 2025 году - больше запланированных 80 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". "Мы в этом году превысили наши планы от продажи имущества. И в этом году мы получим более 130 миллиардов рублей таких доходов от приватизации, от продажи имущества, что выше наших планов. Такая политика продолжится и в следующем году", - приводит слова Силуанова Telegram-канал "Вести". "Мы будем реализовывать активы, которые поступают к нам и которые являются такими бизнес-активами, их лучше продать, чтобы они работали эффективно, частники управляли. На следующий год планируется проводить такую же политику. Более 80 миллиардов рублей заложено в бюджете от поступления таких активов. Думаю, что будет выше", - добавил министр.

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россия, антон силуанов, бюджет